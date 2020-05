'Nette' jager beboet, omdat vergunning ontbrak

Hij eiste een boete van 750 en 1.500 euro, omdat de mannen geen vergunning hadden voor een geweer dat zij bij zich droegen. Ze beschikten wel over een jachtakte.

De twee werden op 20 oktober 2018 in Marum aangehouden. Een 62-jarige jager uit Boerakker had in zijn auto een kogelgeweer, voorzien van een lichtbron om de prooi bij nacht te verlichten. Volgens de Wet Natuurbescherming is voor dit type geweer een speciale vergunning nodig. De jager kon die niet overhandigen.

Omdat een 40-jarige jager uit Sebaldeburen bij de jacht aanwezig was, werd hij door het Openbaar Ministerie gezien als medepleger. Het feit dat beiden met zo'n wapen zonder de juiste papieren rondreden, maakte de boel alleen maar ernstiger, vond de officier van justitie.

Vergunning was nog niet klaar

Het speciale geweer met lichtbron was van de jager uit Boerakker en werd gebruikt voor valwild. Dat betekent dat hij van de provincie Groningen een ontheffing (toestemming) heeft om in bepaalde perioden gewond geraakt wild te doden, te vervoeren en aan te bieden in het voedselcircuit.

De vergunning voor dit geweer vroeg de man altijd gelijktijdig aan met zijn jachtakte. Dat jaar kreeg hij de akte mee, maar de vergunning was door drukte nog niet gereed en zou die keer worden nagestuurd. Geen probleem, dacht de jager.

'Waar hebben we het dan over?'

Zo kwam het dat hij die dag in oktober zonder de bewuste vergunning, maar wel met het geweer in de auto werd aangehouden. 'Waar hebben we het dan over?', zei de rechter, die niet bewezen vond dat dit speciale geweer tijdens de jacht was gebruikt. 'U lijkt mij ook een integere jager.'

Bovendien valt de politie ook iets te verwijten, omdat die de vergunning kennelijk nooit heeft opgestuurd, aldus de rechter. Tegelijkertijd had de jager er volgens de rechter ook zelf achteraan kunnen bellen.

De straf: een voorwaardelijke boete van 150 euro met een proeftijd van een jaar. De jager heeft nu bovendien een aantekening achter zijn naam. De kans is groot dat bij de volgende akte- en vergunningaanvraag een streep door zijn verzoek gaat en het jagen hem twee jaar lang wordt ontnomen.