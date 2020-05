Krijgt onbewaakte overgang bij Eenum een brug?

De gemeente Loppersum gaat kijken of er alsnog een brug kan komen bij de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Gerichtsweg in Eenum. Fietsers en voetgangers kunnen het spoor dan blijven passeren.

Inwoners van Oosterwijtwerd, Leermens, Wirdum en Eenum vrezen dat de overweg definitief dichtgaat, waardoor zij kilometers om moeten lopen of fietsen.

Acht ton

Loppersum is al jaren met ProRail en de provincie in gesprek over de nog drie resterende onbewaakte spoorovergangen in de gemeente. Zij kunnen het niet eens worden over de oplossingen. Het draait voornamelijk om geld: het beveiligen van één overweg kost al gauw acht ton. ProRail betaalt de ene helft, de provincie en gemeente de andere helft.

De druk komt op de ketel na ernstige ongelukken op onbewaakte overgangen. Afgelopen vrijdag botste een trein op de aanhanger van een trekker bij het Drentse Hooghalen. De machinist kwam daarbij om het leven. Bij de Voslaan in Winsum botste in 2016 een trein op een melkwagen, waarbij achttien gewonden vielen, van wie drie zwaargewond.

Kilometers omlopen

Sluiting is één van de mogelijkheden voor de onbewaakte overgang aan Gerichtsweg in Loppersum. Omwonenden zien niets in dat plan, zo schrijven zij aan de gemeente, omdat zij dan kilometers om moeten lopen.

De overweg is onderdeel van het enige wandelrondje dat ze binnen een straal van vijf kilometer hebben. 'Een omleiding maakt het voor wandelaars, met name in dit vergrijzende gebied, veel te lang', staat in de brief.

Stroperig

Wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) laat tijdens de raadsvergadering maandagavond weten dat er nog weinig schot in de zaak zit. Er was een bijeenkomst gepland eind maart, maar die kon door het coronavirus niet doorgaan.

'We kunnen kijken of we de brug die voor de onbewaakte overgang aan de Zuidlopsterweg gepland stond, kunnen plaatsen bij de Gerichtsweg. Maar ik ben bang dat er dan soortgelijke brieven komen uit Loppersum en Zeerijp', zegt Slager.

Wel gaat hij kijken naar alternatieven. Raadslid Hans Warink van Lokaal Belang Eemsdelta doet de suggestie om te kijken of er geld kan komen uit het Nationaal Programma Groningen voor een brug, gezien de culturele en toeristische waarde.

Geen hekken

Omwonenden opperen om slalomhekken te plaatsen bij de overgang, om er toch gebruik van te kunnen blijven maken. Er is volgens hen goed zicht op naderende treinen. Maar dat is volgens Slager geen oplossing: 'ProRail heeft de opdracht gekregen van het Rijk om alle onbeveiligde overwegen voor 2023 te sluiten of te beveiligen. Zo'n slalomhek is dus onvoldoende.'

Volgende week praat de gemeente opnieuw met ProRail en de provincie over de kwestie. De overgang aan de Sjuxumerweg in Loppersum wordt wel beveiligd.

Lees ook:

- ProRail: 'Loppersum moet lef hebben om door te pakken'

- Loppersum wil overgang bij Sjuxumerweg beveiligen