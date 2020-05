Tranen bij afscheid wethouder Broekhuizen: ‘Jongens, wat ga ik jullie missen!’

Wethouder Laura Broekhuizen heeft maandagavond afscheid genomen van politiek Oldambt. De PvdA’er is per 1 juli directeur bij Woonstichting Groninger Huis. Met de overstap komt een einde aan in totaal vijftien jaar in de politiek, waarvan zes als wethouder in Oldambt.

Broekhuizen werd maandagavond toegesproken door nestor van de raad en VCP’er Engel Modderman, PvdA’er Hilbert Flokstra en burgemeester Cora-Yfke Sikkema. Vervolgens nam Broekhuizen het woord, waarin zij onder andere emotioneel terugblikte op de zwartste periode uit de geschiedenis van de gemeente Oldambt: het overlijden van burgemeester Pieter Smit.

Mooie woorden

VCP’er Engel Modderman trapte de avond af met de woorden: ‘Bij onze eerste kennismaking dacht ik direct al: dit is een pittige tante. En nu, jaren later, blijkt dat ik het niet mis had. Wij zagen jouw vertrek niet aankomen, maar wisten al wel: dit is geen blijvertje. Daarvoor zijn jouw ambities te groot.’

Hilbert Flokstra, fractievoorzitter van de PvdA en dus partijgenoot van Broekhuizen, vervolgde met een regen aan complimenten. ‘Je bent een jonge, frisse, deskundige en enthousiaste vrouw die haar hart links heeft kloppen. Jij hebt het wethouderschap naar een hoger niveau getild. Mede door jou zijn er meer dan duizend arbeidsplaatsen in Oldambt bij gekomen. Het was mij, de fractie en de partij een eer om naast jou te mogen staan.’

Ook burgemeester Cora-Yfke Sikkema voerde het woord: ‘Ik ben in deze zaal voor jou door mijn knieën gegaan, zodat jij de ambtsketen over mijn lange lijf kon hangen. Ik vind dit niet zo leuk voor ons, voor jou is het daarentegen een mooie stap. De energie, drive en snelheid spatte er vanaf. Jij was 24 uur per dag, zeven dagen in de week wethouder.’

Emotioneel afscheid

En toen was het woord aan Broekhuizen zelf, die eerst terugblikte op het allereerste begin in de gemeente Oldambt.

Broekhuizen: ‘Ik zat destijds met mijn man Martijn bij een theatervoorstelling en ik werd gebeld, maar ik drukte de oproep weg. Vervolgens werd ik nog drie keer gebeld, toen Martijn zei: ga jij maar even naar buiten. Het bleek de fractie van de PvdA die zei: ‘Wij willen het avontuur met jou aangaan.’ ‘Is goed’, zei ik, ‘dan ga ik nu de theaterzaal weer in.’

Zo luchtig als de speech begon, zo emotioneel werd het toen de zwartste bladzijde van de gemeente Oldambt werd besproken: het overlijden van burgemeester Pieter Smit op 10 april 2018. Het werd Broekhuizen even te veel. ‘Ik had beloofd niet te gaan huilen, maar dat is niet erg’, zegt ze geruststellend tegen zichzelf waarna ze verder gaat.

‘Ik werd gebeld met de mededeling: Laura, Pieter is dood. Toen leerden wij hoe hecht de Oldambtster gemeenschap is. De gemeente werd overladen met bloemen van inwoners. Er waren tranen en er was verdriet, maar er werd ook gelachen om grappen die Pieter zelf had kunnen maken. Op de dag van de begrafenis, toen mensen langs de kant stonden te applaudisseren besefte ik: samen staan we sterk. Dát is Oldambt.’

Modderman, Flokstra en Sikkema haalden die periode ook nog aan. Modderman: ‘Ondanks alle verdriet, was je er namens ons. Petje af daarvoor.’

‘Ik ga jullie missen’

Ook toen Broekhuizen haar collega's toesprak kreeg de PvdA'er het moeilijk. Na veel mooie woorden snikte zij: 'Jongens, wat ga ik jullie missen! Ik ben zo trots en ik zal vaak aan jullie terugdenken.’