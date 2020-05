Weggehaalde speeltoestellen komen deels terug in Appingedam

Een opluchting voor kinderen (en ouders) in de wijk Oling in Appingedam. De weggehaalde speeltuin bij de de Olingermeeden wordt nog deze week gedeeltelijk teruggeplaatst.

De toestellen moesten het veld ruimen vanwege de bouw van de nieuwe RENN4-school.

Spelen in coronatijd

Het gebied ondergaat de komende jaren een metamorfose. Vanwege de werkzaamheden rond de tijdelijke bouwweg zijn de speeltuin, de skatebaan, de pannakooi en het voetbalcourt verwijderd.

Inwoners en raadsleden waren met stomheid geslagen. Zij willen juist speelmogelijkheden in de wijk houden, nu de meeste mensen deze zomer thuis moeten blijven vanwege het coronavirus.

Toestellen voor allerkleinsten

Coördinator Lydia Terpstra van het scholenprogramma in Appingedam liet maandagavond tijdens een digitale bewonersbijeenkomst weten dat een aantal toestellen voor de allerkleinsten op dezelfde plek terugkomt. 'Inclusief hek, zodat kinderen niet zomaar de weg op kunnen lopen', zegt Terpstra.

Daarnaast krijgt het voetbalveld aan de Reigerstraat in de wijk Oling een renovatie. De grond wordt geëgaliseerd en het gras opnieuw ingezaaid. Voor de pannakooi en de skatebaan wordt gekeken of er een alternatieve locatie beschikbaar is in de wijk of elders in Appingedam.

De bouw van de nieuwe school start over enkele maanden. Naar verwachting is het gebouw in de zomer van 2021 klaar.

