Lopend Vuur: Ik heb inmiddels plannen voor de zomervakantie

De zomervakantie 2020 wordt er eentje om nooit te vergeten. We zijn namelijk beperkt in onze mogelijkheden dit jaar.

Door de coronacrisis is het waarschijnlijk lastig om naar bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje te gaan. En als het al wel zou mogen, is het de vraag of je het aandurft en of het verstandig is.

Een belangrijk onderdeel van de zomervakantie is de voorpret: het maken van de plannen en fantaseren over wat je allemaal gaat doen. En die plannen kun je nog steeds maken, maar het zal allemaal wat anders zijn.

Weet jij al wat je gaat doen? Ga je op vakantie in eigen land of blijf je thuis? Ga je klussen in je vakantie of alle boeken lezen die op je liggen te wachten? En als je op vakantie gaat, boek je dan of ga je op de bonnefooi?

Ons Lopend Vuur:

We zijn ook benieuwd wat je dan gaat doen:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

