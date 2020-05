Drukte bij prikposten

'Het is nu ongeveer twee keer zo druk als in maart en april, toen de huisartsenzorg fors was afgebouwd', zegt Vladimir Tichelaar, de directeur van het huisartsenlaboratorium van Certe.

Corona kreeg voorrang

'Er werd voorrang gegeven aan de behandeling van het coronavirus. Nu neemt de reguliere zorg weer toe, huisartsen zien ook weer mensen met minder urgente klachten', zegt Tichelaar.

'Sommige controles die mensen meerdere keren per jaar moeten doen, kan je best een keer overslaan. Maar het werd echt tijd het nu weer op te pakken. Dan heb je het bijvoorbeeld over bloeddrukcontrole, of een oog- of diabetescontrole.'

Posten gesloten

Certe moest posten die bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis zaten, dicht doen tijdens de coronacrisis. 'We hebben wel negentig procent van alle posten moeten sluiten. We hebben afgeschaald van meer dan tweehonderd locaties, naar twintig locaties.'

Nu zijn er weer tussen de veertig en vijftig open, verspreid over de drie noordelijke provincies. Deze maand moet verder opgeschaald worden richting de zeventig.

Certe zoekt nog nieuwe locaties waar bloed geprikt kan worden, om risico's te vermijden. 'We willen zo ver mogelijk bij de kwetsbare verpleeghuisbewoners vandaan blijven.'

