Hateboer in groepsapp met Nevland, Van Dijk en Suarez: 'Natúúrlijk help ik de FC'

De band tussen Hans Hateboer en FC Groningen is nog steeds warm. Toen hij hoorde dat zijn oude club in nood zat, kocht hij een aantal seizoenkaarten. 'Ik ken ook een paar medewerkers die ontslagen zijn. Dat doet wat met je.'

Vanuit het Noord-Italiaanse Bergamo, dat ook wel het epicentrum van de corona-uitbraak in Europa wordt genoemd, skypet hij met Niiwino Geertsema. Het gaat onder andere over de manier waarop hij het noodlijdende FC Groningen steunt.

Twee vliegen

De seizoenkaarten die hij heeft aangeschaft, gaan naar een goed doel. Zodat kinderen die normaal gesproken niet de kans hebben om de Euroborg te bezoeken, dat nu wel hebben.

'Toen ik hoorde van dat plan van oud-verzorger Henk Hagenauw wilde ik natuurlijk helpen, geen twijfel. Ik help niet alleen de club, maar ook gezinnen. Dan heb je twee vliegen in een klap. Dat maakt het alleen maar mooier.'

'Ik heb daar twaalf jaar rondgelopen en heb veel aan de club te danken. 'Ik ken ook een paar medewerkers die ontslagen zijn. Dat doet wat met je. Dus als ik op deze manier kan helpen, en daarnaast ook nog een goed doel, dan is dat makkelijk.'

Groepsapp

Hateboer zit in een groepsapp met andere oud-spelers die de club ook steunen, zoals onder anderen Erik Nevland, Virgil van Dijk en Luis Suarez. Maar hoe zit dat met Arjen Robben? Moet Hateboer hem achter zijn broek aan zitten?

'Haha! Nou.. die zal waarschijnlijk ook al wel iets gedaan hebben, of nog gaan doen. Misschien wil hij wel anoniem blijven. Dat weet ik niet.'

Atalanta traint weer

De aanvallende rechtervleugelverdediger traint sinds kort weer in groepsverband. Dus fysiek contact is er weer. Vindt hij dat niet eng? 'Nee, helemaal niet. Ik ben niet echt angstig. Er wordt goed voor ons gezorgd en er zijn voldoende maatregelen. Ik ben er niet bang voor.'

Hij hoopt dat ze de competitie, waar zijn club nu vierde staat, en de Champions League (kwartfinales) mogen afmaken. 'Deze week horen we officieel of de Serie A half juni wordt hervat. Ik ga er vanuit dat er weer gevoetbald gaat worden. Ik ben gewoon fit, net als de rest. Je ziet het er niet aan af dat we een tijd niet getraind hebben.'

Mooie transfer volgend seizoen?

Over zijn eigen toekomst is Hateboer duidelijk: 'Als er wat moois komt, dan sta ik daar voor open. Ik wil wel graag weer een andere competitie zien. Ook om te kijken hoe veel beter ik nog kan worden. Maar om iets nieuws te vinden wat vergelijkbaar of beter is, is wel lastig. Ik heb het hier goed.'

Hij lacht: 'Het zonnetje schijnt bijvoorbeeld veel. Maar ik zou graag nog eens in een andere competitie spelen.'

De volledige Skype-sessie met Bergamo

Bekijk het volledige gesprek tussen Hans Hateboer en Niiwino Geertsema hier. Het gaat onder andere nog over waarom hij tegen zijn hond praat, hoe hij op afstand heeft leren koken en wat hij vindt van het feit dat de competitie in Nederland definitief is beëindigd:

Ook is het gesprek in podcastversie te beluisteren:

