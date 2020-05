'Geef openheid over terugbetalen wachtgeld, nu sta je met 10-0 achter'

Gemeenteraadsleden van zowel oppositie- als coalitiepartijen in de gemeenteraad van Groningen willen openheid van wethouder Isabelle Diks (GroenLinks). Zij weigert verdere informatie te geven over het terugbetalen van eerder ontvangen wachtgeld uit de gemeente Leeuwarden.

Diks kwam eind vorig jaar onder vuur te liggen over het feit dat ze als Tweede Kamerlid wachtgeld ontving. Als Kamerlid verdiende ze namelijk minder dan als wethouder in de gemeente Leeuwarden.

Ze had daarom recht op het ontvangen van wachtgeld, bovenop haar vergoeding als Tweede Kamerlid. Diks gaf na enige tijd aan het wachtgeld terug te gaan betalen.

Mei

Eerder liet Diks weten in mei te kunnen beginnen met terugbetalen van het ontvangen wachtgeld. Stadsblog Sikkom vroeg maandag of de terugbetalingsregeling al in gang was gezet, maar kreeg geen antwoord op die vraag.

'Communiceer open en transparant'

'We gaan niet over het terugbetalen, maar ik vind dat er gewoon open en transparant gecommuniceerd moet worden', zegt D66-fractievoorzitter Berndt Benjamins. 'De oproep om dat te doen vind ik terecht. Zo zitten we in Groningen in elkaar.'

Kou uit de lucht

'Het zou bovendien de kou uit de lucht helpen', zegt Benjamins namens de coalitiepartij. VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs (oppositie) sluit zich daarbij aan.

Een smet op het blazoen van de nieuwe wethouder, zeker omdat ze ook nog over het armoedebeleid gaat Ietje Jacobs, VVD

'Het zou het handigst zijn als Diks het rekeningnummer van de gemeente Leeuwarden opzoekt en het bedrag overmaakt. Nu aangeven dat ze er niets meer over wil zeggen maakt de schemer allen maar groter. Dat is een smet op het blazoen van de nieuwe wethouder, zeker omdat ze ook nog over het armoedebeleid in onze gemeente gaat.'

'Diks staat nu 10-0 achter'

SP'er Jimmy Dijk sluit zich aan bij de andere partijen. 'Tijdens mijn kennismakingsgesprek met Diks heb ik tegen haar gezegd dat ze open en duidelijk moet zijn over de datum wanneer het wachtgeld terugbetaald is. Dan stopt namelijk de onrust over jou als persoon.'

'Door niet te reageren op vragen wordt het alleen maar erger. Nu sta je 10-0 achter en wek je wantrouwen.'

Door niet te reageren wordt het alleen maar erger Jimmy Dijk, SP

Hoewel de gemeenteraad niets te zeggen heeft over het terugbetalen van het wachtgeld, oppert Dijk de mogelijkheid om een actualiteitendebat te organiseren.

'Had het mogelijk anders aangepakt'

PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff laat weten de keuze om niet inhoudelijk te reageren op vragen over het terugbetalen van wachtgeld aan de wethouder en diens woordvoerder te laten.

'Als ik zelf wethouder was geweest zou ik het wellicht anders aanpakken', zegt Bushoff namens de coalitiepartij. 'Ik hoop nooit in zo'n positie te komen, maar houd zelf wel van openheid en transparantie.'

ChristenUnie-voorman Gerben Brandsema, ook coalitie, zegt niet te weten wat de redenen van Diks zijn om geen antwoorden meer te geven op vragen over de terugbetalingsregeling. 'Het is aan haarzelf om te bepalen hoe haar strategie is. Maar door nu niets meer te zeggen laat je vragen ontstaan die misschien helemaal niet nodig zijn.'

'Knetterveel bureaucratie'

GroenLinks, de partij van Diks en met elf zetels de grootste in de gemeenteraad, laat weten de vraag om transparantie wel te snappen. 'Maar die openheid is er ook heel nadrukkelijk geweest', zegt fractievoorzitter Mirjam Wijnja.

'Diks had recht op het geld, maar heeft aangegeven dat terug te betalen. Daar moet achter de schermen heel veel voor geregeld worden, en daarvoor ben je deels afhankelijk van andere mensen. Dat hebben we eerder uitgelegd. Het lijkt makkelijk om het geld terug te betalen, maar er komt knetterveel bureaucratie bij kijken.'

'Bovendien wordt de implicatie gedaan dat er dingen niet deugen, maar dat klopt niet met de werkelijkheid. Diks heeft aangegeven dat ze het geld terug gaat betalen, en ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat dat niet gebeurt.'

