Versoepeling coronamaatregelen: supermarkten beslissen zelf

In sommige grote supermarkten is het niet meer een verplichting om met een wagen of mandje te winkelen. Zo zijn er verschillende Albert Heijns die daar nu soepeler mee omgaan.

De supermarktketen laat mensen weer zelf bepalen of ze een mandje of karretje mee willen. De managers mogen zelf een keuze maken of ze de verplichting willen houden.

Maatwerk

‘Elke winkel is anders. Als de winkel heel groot is en er nooit problemen zijn met afstand houden, willen we klanten niet verplichten een winkelkar of mandje te gebruiken’, laat AH-woordvoerder Pauline van den Brandhof weten.

Omdat een winkelwagen wel helpt bij het denken aan de afstand, staat er op posters bij de ingang: 'gebruik bij voorkeur een winkelwagentje of indien niet aanwezig een winkelmandje'.

Zelf karretjes en mandjes schoonmaken

De winkels zijn voorzien van een schoonmaakstation zodat klanten zelf hun karretjes en mandjes kunnen schoonmaken. Ook is er handgel aanwezig. ‘De medewerkers maken de karretjes ook nog met enige regelmaat schoon’, aldus Brandhof.

De nieuwe richtlijnen zijn in overleg met de brancheorganisatie van supermarkten gemaakt. Deze heeft weer op haar beurt overleg gehad met het Rijk. De regel van maximaal één klant per vierkante meter is nog steeds van kracht.

Stoplichtsysteem

‘Voorheen waren de karretjes en mandjes een manier om dit in de gaten te houden. We zijn tien weken verder en inmiddels is er veel ervaring opgedaan en zijn er ook andere manieren gevonden om de hoeveelheid klanten in de gaten te houden’, aldus een woordvoerder van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Hierbij kan gedacht worden aan een medewerker die de klanten telt of een digitaal telsysteem. ‘Sommige supermarkten hebben een stoplichtsysteem gemaakt’, aldus CBL.

De Albert Heijn in Winsum kiest ervoor om nog wel steeds mensen met een kar te laten winkelen. ‘Winkelwagens zijn hier nog steeds verplicht omdat wij ervoor hebben gekozen om op deze manier de hoeveelheid klanten te tellen. Dan weet je zeker dat er niet te veel klanten in de winkel zijn’, zegt bedrijfsleider Wouter Janssen.

Nog wel verplicht

Bij de Jumbo in Leens gaan ze nog niet zover. Daar is de enige versoepeling dat er niemand meer bij de deur staat om de mensen wagens en mandjes aan te reiken.

‘De versoepeling voor ons houdt alleen in dat op rustige tijden niemand meer als een soort portier bij de deur staat. Die verplichting hebben we niet meer. We vragen de klanten zelf om een kar of mandje te pakken zodat we nog steeds goed in de gaten kunnen houden hoeveel mensen er zijn’, zegt supermarkteigenaar Raymond Degenhart.

De anderhalvemeter-regels blijven overal van kracht. Ook worden klanten nog steeds gevraagd om alleen te komen, contactloos te betalen en om rekening met medewerkers en elkaar te houden.