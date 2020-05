Ook zorgen bij Groningse basisscholen over heropening

Dinsdagochtend publiceerde de Algemene Onderwijsbond een enquête onder haar leden waaruit blijkt dat ruim twee derde een volledige openstelling van de scholen niet ziet zitten. Veel leraren denken dat de veiligheids- en hygiënemaatregelen niet te handhaven zijn.

Ook is er onzekerheid over de vraag hoe besmettelijk kleine kinderen zijn, en maken de leraren zich zorgen over de grotere aantallen ouders op het schoolplein.

Testen

Ook bij Groningse schoolbesturen komen zulke signalen binnen, maar er zijn nog geen scholen bekend die zich erdoor laten weerhouden om op 8 juni volledig open te gaan. Bij de stad-Groninger scholen van Openbaar Onderwijs Groningen willen de docenten gewoon aan het werk, zegt bestuurder Theo Douma: 'De schoolleiding heeft hier uitgebreid over gepraat met de teams en ik heb niet de indruk dat dit probleem bij ons speelt.'

'Natuurlijk staan we voor uitdagingen', vervolgt hij. 'Bijvoorbeeld om genoeg schoonmakers te vinden, maar we kunnen op 8 juni gewoon open. Het helpt dat onze mensen zich nu snel en efficiënt kunnen laten testen, als ze zich zorgen maken. Daarvan hebben overigens nog maar een paar personeelsleden gebruik gemaakt. En verder geven we docenten met een kwetsbare gezondheid voorlopig andere taken.'

Zorgen zijn er overal in de maatschappij, ook bij het personeel, ook bij mij Jaap Hansen -bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen

'Zorgen zijn er overal in de maatschappij, ook bij het personeel, ook bij mij. Ik herken me dus wel in dat onderzoek van de AOb, maar net als in de rest van de samenleving moet je ook als scholen weloverwogen risico’s nemen', zegt bestuurder Jaap Hansen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG]: 'Het allerbelangrijkste is dat we de effecten scherp in de gaten houden, zodat we snel kunnen reageren als het aantal besmettingen bijvoorbeeld oploopt.'

Richtlijnen

De scholen hebben nog een kleine twee weken de tijd om hun plannen te maken. Daarvoor leunen de scholen op het advies van de koepelorganisatie PO-raad in de vorm van richtlijnen om het lesgeven schoon en veilig te houden, zegt bestuurder Wilma Drenth van Stichting Quadraten in het Westerkwartier: 'Die worden nu ontwikkeld en daar wachten wij ook op. Wat dat betreft is de enquête van de AOb een beetje vroeg. Dat we open gaan, staat buiten kijf. We hebben de bezetting in principe rond, waarbij we docenten met een broze gezondheid, of met familie met broze gezondheid uit de wind houden.'

Tachtig procent?

De bezetting is wel een groot struikelblok voor de scholen, die toch al kampen met een chronisch personeelstekort. Omdat een deel van de docenten niet voor de klas kan, wordt het nog een gepuzzel om de roosters ingevuld te krijgen, zegt Hansen.

Als er net genoeg personeel is moeten er misschien klassen naar huis worden gestuurd Wilma Drenth - bestuurder Stichting Quadraten onderwijs

'Op dit moment hebben wij die bezetting nog niet rond, want ook wij hebben docenten uit de risicogroepen die we niet voor de klas zetten. Maar ik ben nog in overleg met andere schoolbesturen om te kijken hoe we dat collectief kunnen oplossen. Als er niet genoeg personeel is, kunnen we natuurlijk ook niet volledig open en moeten er, misschien bij toerbeurt, klassen naar huis worden gestuurd. Het liefst zou ik zien dat we vier dagen per week open zijn, dan is die bezetting geen probleem meer, maar daar moeten we dan wel de ruimte voor krijgen.

Terug naar het nieuwe normaal

Bestuurder Bejanne Hobert van Primenius, de koepel van katholieke basisscholen in Groningen en Drenthe, ziet hetzelfde beeld. Ze beschouwt de opening als 'terug naar het nieuwe normaal': 'Het wordt niet meer hetzelfde als vroeger en het is natuurlijk spannend wat er nu gaat gebeuren, maar het is ook heerlijk om weer te beginnen, en zo denken de leraren er ook over.'

Met de resultaten van de AOb-enquête kan ze niet zoveel, omdat er niet uit blijkt of de leraren inderdaad liever thuis zouden blijven als ze echt voor die keuze gesteld zouden worden.

Marenland

Geert Bijleveld van schoolbestuur Marenland in Noord-Groningen laat weten dat hij woensdag met de schooldirecteuren de nieuwe maatregelen bespreekt en wil daar niet op vooruit lopen.

Lees ook:

- Leraren twijfelen aan volledige heropening basisscholen

- Alles over het coronavirus in Groningen