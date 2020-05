Finaleweek Donar: Het kampioenschap van 2016

Erik Braal, die zijn eerste seizoen als coach van Donar beleeft, heeft het aanvankelijk lastig met zijn ploeg. Zo gaat de supercup naar SPM Shoeters, en voor de jaarwisseling verliest Donar al vijf wedstrijden.

Na de wedstrijd tegen SPM Shoeters uit Den Bosch in december volgt zelfs een fluitconcert en verlaten toeschouwers vroegtijdig MartiniPlaza. Tot overmaat van ramp wordt Donar in eigen huis in de eerste wedstrijd van het bekertoernooi gelijk al uitgeschakeld door het nietige Apollo (66-68).

Spelerswisselingen

Dat niet alleen, ook de selectie is hem niet naar de zin. Eind november wordt Garrick Sherman vervangen door Drazen Bubic. Tussen half december en half januari wisselt Donar op de spelverdeler-positie van Ken Brown naar Tommy Mason-Griffin, om uiteindelijk toch verder te gaan met een oude bekende: Lance Jeter. Half februari vertrekt ook Yannick Franke nog bij Donar, waarna Tjoe de Paula bij de selectie komt.

Buzzerbeater Dourisseau

De Groningers eindigen als derde op de ranglijst, maar de ploeg gaat beter spelen. In de kwartfinale van de play-offs wordt over twee duels afgerekend met Rotterdam.

In de halve finale is Donar met 4-2 te sterk voor de nummer twee van de ranglijst, ZZ Leiden. In het tweede duel gebeurt ook nog iets bijzonders. Jason Dourisseau gooit halverwege de wedstrijd de bal op de buzzer het hele veld over door de basket. Een ongekende buzzerbeater, die viraal gaat en zelfs in de Verenigde Staten veelvuldig bekeken wordt.

Finale: Bekkering ijzersterk

Donar heeft het goede gevoel te pakken, mede dankzij een ijzersterke Ross Bekkering, die zijn laatste seizoen speelt voor Donar. Bekkering is ‘Statistical Player of the Year’ en vooral ontzettend goed onder het bord. Donar verliest alleen de derde wedstrijd in de best-of-seven serie en kan zo op donderdag 26 mei in het Landstede Sportcentrum in Zwolle voor 550 meegereisde Groningse fans de vijfde titel in de clubhistorie veroveren.

Donar start aan dit beslissende duel met Lance Jeter, Will Sullivan, Jason Dourisseau, Drazen Bubnic en Ross Bekkering. Vanaf de bank komen Dexter Hope, Sean Cunningham, Tjoe de Paula en Chase Fieler. Daan Maring en Skip Samson komen niet in actie.

Lance Jeter

De Groningers nemen in het derde kwart afstand van Landstede, de nummer één van de reguliere competitie, waar ook voormalig Donar-spelers Jessey Voorn en Craig Osaikhwuwuomwan spelen. De wedstrijd eindigt in 69 - 86 en de vijfde titel is een feit voor Donar.

Lance Jeter is topscorer met 21 punten en 6 rebounds. Dourisseau maakt 13 punten en pakt 8 rebounds. Toch is de belangrijkste man misschien wel Bekkering met 11 punten, 7 assists en maar liefst 19 rebounds. Niettemin is het Jeter die verkozen wordt tot MVP van de play-offs.

Dubbele huldiging

De spelers worden ‘s avonds laat na de wedstrijd nog feestelijk onthaald bij MartiniPlaza door de fans, en een dag later wordt de ploeg gehuldigd op de Grote Markt. Het zou het begin zijn van een trilogie aan landstitels.

