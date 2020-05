PvdD wil opheldering over vleeskuikenbedrijf in Usquert en rol van gedeputeerde

De Partij voor de Dieren in Groningen wil opheldering van Gedeputeerde Staten (GS) over een onlangs in opspraak geraakt vleeskuikenbedrijf in Usquert. De Partij wil bovendien weten wat de rol van gedeputeerde IJzebrand Rijzebol is geweest.

Terwijl volgens de PvdD de indruk werd gewekt dat het bedrijf zou stoppen of krimpen, kreeg het juist een nieuwe vergunning voor het houden van 32.000 slachtkuikens.

Onduidelijkheid over gemaakte afspraken

Er bestaat volgens de partij veel onduidelijkheid over in het verleden gemaakte afspraken tussen de provincie en de maatschap. De stallen bevinden zich binnen een beschermd dorpsgezicht en in een gebied dat door de provincie is aangemerkt als gebied waarin geen uitbreiding of nieuwe intensieve (pluim)veehouderij is toegestaan.

'Omwonenden lijden al jaren onder overmatige stank, stof- en insectenoverlast', zegt de PvdD.

'Uitbreiding mogelijk'

De provincie stelde in 2015 dat een uitbreiding met overschrijding van het toegestane staloppervlakte van een kippenbedrijf aan de Kornhornsterweg in Spijk mogelijk was. Voorwaarde daarbij was echter wel dat de staloppervlakte van de locatie Usquert zou worden verkleind, en dat de bouwvergunning voor een tweede stal zou worden ingeleverd.

Ook werd aangegeven dat het bedrijf destijds overwoog om helemaal te stoppen. Maatschap Rijzebol, eigenaar van het bedrijf, bestrijdt dat, en zegt dat er nooit plannen om te stoppen zijn geweest.

'Het is momenteel volstrekt onduidelijk welke afspraken in het verleden zijn gemaakt, of deze bindend waren en of ze met de nieuwe vergunningverlening correct worden nagekomen', zegt Ankie Voerman, Statenlid namens de PvdD. 'Daarom willen we onderbouwde antwoorden van het College over de gevolgde procedure en de rechtmatigheid daarvan.'

Rol van gedeputeerde Rijzebol?

Saillant detail in het hele verhaal: gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA) maakt onderdeel uit van de maatschap Rijzebol. 'Er is rumoer ontstaan over het al dan niet integer handelen van de gedeputeerde in deze', stelt de PvdD. 'Is er gebruik gemaakt van witte vlekken in de regelgeving, of sprake van een discutabele gang van zaken?'

De Partij van de Dieren stemde in het verleden tegen de benoeming van Rijzebol, juist omdat belangenverstrengeling niet kon worden uitgesloten. Voerman: 'Nu is er een situatie ontstaan waarbij de gedeputeerde in opspraak is geraakt, precies om die reden.'

