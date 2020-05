Kamerleden boos om eis van Shell en Exxon om meer geld: ‘Het is een schande’

In de Tweede Kamer is afkeurend gereageerd op de eis van NAM-aandeelhouders Shell en ExxonMobil om extra geld. ‘Het is een schande dat Shell en ExxonMobil het onderste uit de kan willen’, zegt Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks).

De twee oliebedrijven willen extra gecompenseerd worden voor het versneld stoppen met de gaswinning in Groningen. Met de oorspronkelijke afspraken zou dat in 2030 gebeuren, maar het moet nu al in 2022 afgelopen zijn met de winning. De bedrijven willen ook extra compensatie voor het gebruik van de gasopslag bij Norg.

Shell en ExxonMobil kregen al een voorschot van 90 miljoen euro. De bedrijven vinden dat ze recht hebben op meer geld, maar het Rijk wil niet meer betalen en dus komt de zaak voor een onafhankelijke een arbitragecommissie.

Valt in het niet

D66-Kamerlid Matthijs Sienot is blij dat het Rijk de poot stijf houdt en niet meer wil betalen. ‘Ik vind het klasse’, zegt hij. ‘Je kunt er als ondernemer van alles over ophangen. Dat er kapitaal achter blijft in de grond en dat je gecompenseerd moet worden, maar dat valt in het niet bij wat er in Groningen gaande is.’

Het blijft wezensvreemd dat Exxon en Shell het onderste uit de kan willen Henk Nijboer (PvdA)

‘Het blijft wezensvreemd dat Exxon en Shell het onderste uit de kan willen’, reageert Henk Nijboer (PvdA). ‘Wat ons betreft krijgen ze geen euro compensatie.’ Dat zegt ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman: ‘Ze kregen al 90 miljoen terwijl gedupeerden jaren moeten strijden. Het is tijd om te zeggen tot hier en niet verder.’

In het volle daglicht

Beckerman vindt dat minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken de strijd aan moet gaan met de oliebedrijven, maar dan wel in de openbaarheid. ‘Doe het in het volle daglicht’, zegt zij.

Nijboer wil ook dat de Tweede Kamer in alle openbaarheid wordt geïnformeerd, terwijl Wiebes dat alleen vertrouwelijk wil doen.

De bedrijven hebben honderden miljarden verdiend, en hoeveel mensen wachten in Groningen nog op een veilige woning? Matthijs Sienot (D66)

‘Als een arbitragezaak kan helpen, dan ben ik daar voorstander van’, zegt Sienot. ‘De bedrijven hebben honderden miljarden verdiend, en hoeveel mensen wachten in Groningen nog op een veilige woning?’

Problemen met iedere extra euro

Tom van der Lee vindt het minder erg dat er betaald moet worden voor het gebruik van de gasopslag bij Norg. ‘Dat vind ik redelijk’, zegt hij. ‘Maar ook hier willen de fossiele bedrijven het onderste uit de kan.’

Agnes Mulder (CDA) heeft ook minder moeite met betalen voor Norg. ‘Als daar facturen onder liggen, dan heb ik daar geen problemen mee. Maar ik heb wel problemen met iedere extra euro.’ Het zou Shell en ExxonMobil sieren als ze de veiligheid van Groningen boven hun winstbelang zouden zetten, aldus Mulder.

Nijboer: ‘De onbeschaamde juridische weg waarmee de NAM zich tegenover aardbevingsslachtoffers opstelde zet zij nu voort tegen de overheid. Wat mij betreft procedeert de Staat door tot de hoogste rechter en krijgen Shell en ExxonMobil geen cent.’

