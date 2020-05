BNC promoveert naar vierde klasse, 'met échte BNC'ers'

'Dit gaan we zeker vieren zodra dat is toegestaan', zegt een uitgelaten BNC-voorzitter Freddie Nap.

Dinsdagmiddag kreeg Nap het verlossende telefoontje van de KNVB: het eerste elftal van de club uit Finsterwolde promoveert naar de vierde klasse.

De voetbalclub had daarvoor een verzoek ingediend bij de voetbalbond. BNC was de trotse koploper van de vijfde klasse D zonder puntverlies. In heel Nederland was er geen ploeg die het beter deed dan de Finnewolmers. Daarom stond het eigenlijk wel vast dat het verzoek gehonoreerd zou worden.

Als één club het verdient...

'De motivatie van de KNVB was dat als één club in Nederland dit verdient, dan is het BNC wel', vertelt Nap.

De competitie stopte door de coronacrisis in maart. Bij de club was er al voorzichtig een begin gemaakt met de voorbereidingen op een groots kampioenfeest. Het was al bijna twintig jaar geleden dat er een kampioenschap gevierd kon worden op Sportpark De Hardenberg.

Voorzitter Nap kijkt alvast vooruit naar het volgende seizoen: 'We gaan geen inkopen doen, we gaan met échte BNC'ers de wei in. Uiteraard is iedereen welkom als nieuw lid.'

Ook SPW promoveert

Ook SPW voetbalt volgend seizoen een klasse hoger. De club uit Stadskanaal-Noord promoveert van de vierde naar de derde klasse van het zondagvoetbal.

