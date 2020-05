Onwel door illegale diesel aggregaat in woonwijk: ‘Ik voel me zó slecht’

Doodziek staat Jenny Hoogeveen in haar deuropening. Sinds vorige week woensdag staat een diesel aggregaat pal naast haar woning in Winschoten. Illegaal, ook dat nog eens.

Werkzaamheden

In de Heuvelstraat in Winschoten worden veertien woningen van woningcorporatie Acantus gerenoveerd. Een deel van de straat is daardoor afgesloten. Omdat bewoners op het moment van de werkzaamheden niet in hun huis kunnen verblijven zijn een straat verderop, in de Lekstraat, twee woonunits geplaatst. Daarin is plek voor twee huishoudens. De werkzaamheden duren in elk geval tot september.

Beide woonunits moeten wel van stroom voorzien worden. Daarvoor is een diesel aggregaat aangesloten op de woningen. Het schrijnende is dat op twee meter van de woonunits een stroomkast staat. Maar door het coronavirus komt Enexis vooralsnog niet toe aan het aanleggen van kabels. Daarom is het aggregaat geplaatst. Daar komt bij dat het apparaat er illegaal staat.

Illegaal

Voor het plaatsen van zo’n aggregaat op gemeentelijke grond moet een ontheffing worden aangevraagd. ‘Daar is de opdrachtgever verantwoordelijk voor’, vertelt de gemeente. ‘Maar dat is niet gebeurd.’

In dit geval is die opdrachtgever Acantus.

De straat is niet blij met het aggregaat. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Toch wil de gemeente niet teveel focus leggen op de procedure, maar wil zij zich vooral richten op het oplossen van de overlast. Want overlast, die ervaart de hele buurt.

Iedereen heeft last

Een rondje door de wijk leert dat iedereen last heeft van het aggregaat. ‘De dieselgeur trok in mijn beddengoed dat ik buiten had gehangen om te drogen’, zegt een van de buurtbewoners. ‘Wij slapen er ook allemaal slecht van. Het geluid dreunt door je huis heen.’

Ook Hoogeveen doet ‘s nachts amper een oog dicht. ‘Het is dan natuurlijk stil op straat, dan hoor je hem constant. Het is alsof er een druk in je huis ontstaat.’

Zij is er helemaal klaar mee en besluit stappen te ondernemen. ‘Ik word onwel in mijn eigen huis, kan niet functioneren, tril de hele dag en ik hou geen hap eten binnen. Ik ben van plan aangifte te doen tegen Acantus.’

Oplossing

Terwijl Hoogeveen zich opsluit in haar woning, is Acantus op zoek naar een oplossing. Er wordt onder andere naar een manier gezocht om het aggregaat stiller te krijgen en de dieselgeur te beperken. ‘Een oplossing is wellicht het inpakken van het aggregaat’, schrijft de woningcorporatie in een reactie.

Terwijl Acantus zich het hoofd breekt over een oplossing, is het Oldambt gelukt om Enexis zo ver te krijgen eerder langs te komen. Volgens planning zou maandag 8 juni pas iemand langskomen om stroomkabels aan te leggen. Dat is, na druk uitoefenen van Oldambt, vervroegd naar komende vrijdagochtend.

Ook wordt woensdagochtend alvast een demper geplaatst om het geluid te verminderen.

