Suiker Unie Vierverlaten stort zich op aardappelen

Door de corona crisis is er een overschot aan aardappelen in Nederland. Voor ruim 1 miljoen ton is geen afnemer te vinden.

De vraag is of die aardappelen nog een nuttige bestemming kunnen krijgen of dat ze moeten worden vernietigd. Aardappelverwerker Aviko en Suiker Unie hebben mogelijk een antwoord.

Veevoer

Aardappelverwerker Aviko zit ook opgescheept met een deel van het aardappeloverschot. Maar geluk bij een ongeluk is dat het deel uitmaakt van Royal Cosun. Die coöperatie is ook eigenaar van Suiker Unie in Hoogkerk. En die kan, nu er geen suikerbieten worden verwerkt, mogelijk aardappelen verwerken tot bijvoorbeeld veevoer.

De aardappelen kunnen bij Suiker Unie in stukjes worden gesneden en daarna gedroogd. Dan kan het langer worden bewaard. Het drogen gebeurt in de pulpdroger van de fabriek in Vierverlaten. Het idee is dat het aardappelproduct dan kan worden bijgemengd in veevoer of voer voor huisdieren.

Experimenteren

Vestigingsmanager Otto van der Gronden van Suiker Unie houdt nog wel een slag om de arm:

'Een suikerbiet is geen aardappel. Het is een ander product en we moeten zeker nog een aantal stappen nemen om te kijken of we het inderdaad werkbaar kunnen krijgen. En of er ook een product uitkomt dat uiteindelijk houdbaar is en wat men naderhand kan verwerken. Die stap moeten we nog wel maken. We zijn aan het experimenteren. Het is nog geen gelopen race.'

Niet onopgemerkt

Over de geur die van het drogen van de aardappelen komt, zegt Van der Gronden dat die niet onopgemerkt zal blijven.

'Het is vergelijkbaar met het drogen van perspulp van bieten en daarover zijn nooit klachten binnengekomen.' Het drogen van aardappelen valt niet onder de vergunning van de provincie. Daarmee is inmiddels contact opgenomen. De provincie zou volgens Van der Gronden bereid zijn medewerking te verlenen.

Aviko en Suiker Unie plannen de aardappeltransporten naar Hoogkerk tussen 1 juni en eind augustus.