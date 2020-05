FC-supporters zamelen geld in met FC Groningen pubquiz

Vier FC Groningen-supporters hopen komende vrijdag zo’n tweeduizend euro in te zamelen met een online pubquiz over de Trots van het Noorden. ‘Verdediger Ko Itakura stelt zelfs een vraag in het Japans.’

FC Groningen-supporter Klaas-Jan ter Veen organiseert al langer quizzen vanuit Proeflokaal Hooghoudt in Stad. Samen met de makers van de supporterspodcast ‘Kon veel Minder’, kwam hij op het idee om een FC Groningen-quiz te organiseren.

'Valt nog wat tegen'

‘Het doel is om tweeduizend euro voor FC Groningen op te halen’, legt ter Veen uit. ‘Of honderd teams, dat zou ook mooi zijn. Het gaat de goede kant op, we hebben nu ongeveer vijftig teams, maar als ik eerlijk ben valt het toch nog wat tegen. Komt natuurlijk ook omdat je zelf extra enthousiast bent.’

Zo zullen de vragen gesteld worden door bekende en minder bekende mensen die iets met FC Groningen te maken hebben. Veel spelers, maar ook mensen van de technische staf, hebben al vragen ingestuurd.

Nu al cult

‘We zijn nu nog bezig met Virgil van Dijk en Arjen Robben’, vertelt ter Veen enthousiast. ‘Het is nu al cult dat Ko Itakura een vraag in het Japans gaat stellen. Op dit moment zijn we druk bezig om alles in elkaar te flansen.

De kosten voor de quiz bedragen 12,50 per team, waarvan 10,00 direct voor FC Groningen is. ‘De rest zijn onkosten en een kleine bijdrage voor het café’, zegt Ter Veen. ‘Van het geld wat wordt opgehaald willen we graag dat FC Groningen er iets maatschappelijks mee gaat doen. We zouden het leuk vinden als armlastige gezinnen dan bijvoorbeeld een keer naar FC Groningen kunnen.’

Belangstellenden kunnen zich inschrijven via deze link.