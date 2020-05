Ruim 120 duizend Groningers komen in aanmerking voor waardedalingsregeling

Ruim 120 duizend Groningers komen in aanmerking voor een vergoeding voor de waardedaling van hun huis. Het in oprichting zijnde Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft daarvoor nu de rekenmethode vastgesteld.

De waardedalingsregeling wordt vanaf 1 september stapsgewijs ingevoerd omdat de aantallen zo groot zijn. Huiseigenaren in Loppersum en Appingedam zijn als eerste aan de beurt omdat dat de gemeenten zijn met de meeste gemelde schades. Na twee maanden volgen ook andere gemeenten.

Waardeverschil

De waardedaling wordt bepaald per postcodegebied. De percentages lopen uiteen van maximaal 18,4% in Loppersum tot minimaal 2,7% waardeverschil op sommige plekken in Oldambt of de voormalige gemeentes Zuidhorn en De Marne.

Dit percentage is het verschil tussen de huidige waarde van een woning met de waarde die de woning had moeten hebben. In de praktijk zijn veel huizen sinds de beving bij Huizinge in augustus 2012 namelijk in waarde gestegen, maar ze zijn minder hard in waarde gestegen dan andere huizen op een vergelijkbare plek. Dat verschil is de waardedaling.

De verschillende maximale en minimale percentages per gemeente zijn hier te vinden. Die geven slechts een indicatie en zeggen echter nog niets over de daadwerkelijke waardedaling op een bepaalde postcode.

Monsterklus

Het IMG noemt de uitvoering van de regeling een monsterklus. Het is de bedoeling dat het proces om tot een compensatie te komen zo veel mogelijk wordt geautomatiseerd.

Een eerste analyse van het IMG laat zien dat ruim 90 duizend huizen te maken hebben met de verminderde waardeontwikkeling. Sinds de aardbeving bij Huizinge zijn zo'n 120 duizend mensen eigenaar geweest van die huizen. Negentig procent van de huidige woningeigenaren bezat het huis ook al in augustus 2012.

Tot op de dag nauwkeurig

Voor mensen die hun huis in de tussentijd hebben verkocht wordt aan de hand van de verkoopprijs en het verkoopmoment berekend welk bedrag zij zijn misgelopen. Het is volgens het IMG tot op de dag nauwkeurig te berekenen hoe groot de schadevergoeding moet zijn.

De mensen die langer moeten wachten op de vergoeding voor hun waardedaling worden daarin gecompenseerd met de wettelijk geldende rente. Die komt bovenop de schadevergoeding.

Lees ook:

- Alles over de aardbevingsproblematiek in Groningen