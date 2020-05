OM eist celstraffen voor beroving asielzoekers in Delfzijl

Zes daarvan zijn voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de vier van het feit zij in een pand aan de Oude Schans in Delfzijl, dat als drugspand bekend staat, de twee vluchtelingen een pistool op het hoofd zetten en hen beroofden van geld en telefoons.

Pand ingelokt

De slachtoffers meldden zich op 6 oktober laat in de avond bij de politie. Ze waren op weg naar het asielzoekerscentrum een pand ingelokt door een man die riep: 'Come, come, I have a Problem'.

In het pand werd het tweetal overvallen en mishandeld. De vier daders gingen er op fiets vandoor. De slachtoffers gaven de agenten een goede omschrijving van hun aanvallers.

Vuurwapen

Op basis van dit signalement en camerabeelden kwamen de agenten bij de vier verdachten uit. De mannen van 30, 32, 25 en 31 werden in een café in Appingedam aangehouden. De agenten vonden het gestolen geld, waaronder Servische muntstukken en telefoons, in de zakken van de vier.

De 32-jarige verdachte had bovendien een vuurwapen bij zich. Hij is de enige van de vier die een bekentenis aflegde.

De overige verdachten zeiden tegen de rechters dat zij niet de hele avond met het groepje waren optrokken of dat ze hun medeverdachten zelfs niet kenden. Op de kleding van een slachtoffer werd echter bloed aangetroffen met dna dat overeenkomt met dat van de 31-jarige verdachte. Zijn advocaat Ralph Tetteroo twijfelde aan deze uitkomst en opperde een tegenonderzoek. Hier ging de rechtbank niet in mee.

Hoogste straf ondanks bekentenis

De hoogste straf eiste de officier van justitie tegen de bekennende verdachte (32), omdat hij het wapen bij zich had.

'En dat terwijl hij als enige bekende en zich positief in het onderzoek opstelde', zei zijn advocaat Fred Kappelhof. De drie medeverdachten hoorden 21 en 18 maanden tegen zich eisen, waarvan in twee gevallen vier maanden voorwaardelijk.

Apart behandeld

Vanwege de coronamaatregelen werden de zaken verspreid over de dag en apart van elkaar behandeld, zodat de verdachten niet gezamenlijk in de zaal zouden zitten. De laatste verdachte en zijn advocaat verlieten in het begin van de avond pas de zittingszaal.