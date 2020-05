Lopend Vuur: Elk huis moet zo snel mogelijk van het gas af

Alle Nederlandse woningen moeten in 2050 helemaal aardgasvrij is. Je huis moet dan bijvoorbeeld worden aangesloten op een warmtenet. Of je moet een warmtepomp installeren in plaats van een cv-ketel.

Uit het onderzoek blijkt dat 76 procent van de Nederlanders het in enige mate belangrijk vindt om over te stappen op groene energiebronnen en zo klimaatverandering tegen te gaan. De overgang naar een woning zonder gas wordt door minder mensen gesteund: 49 procent.

Hoe kijk jij hiernaar, in de provincie waar we als geen ander de gevolgen ondervinden van de gaswinning?

Ons Lopend Vuur:

