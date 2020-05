Dansdocente hoopt op goed nieuws: ‘Ballet gaat helaas niet buiten’

‘Schouder, schouder, arm, arm en daar gaan we nog een keer.’ Vanuit haar woonkamer geeft Elise Warmelink via Facebook Live balletdansles aan kinderen en jongeren. Want het is nog niet toegestaan om binnen te sporten.

Ze hoopt woensdag te horen vanaf wanneer dat weer kan. Het kabinet gaat besluiten of sportscholen en sauna’s eerder open kunnen dan nu is gepland. Ook dansscholen verwachten nieuws te krijgen.

Advies

Het Rijk heeft eerder aangegeven dat deze sectoren mogelijk op 1 september weer open zouden kunnen, maar het wilde eerst advies afwachten van het Outbreak Management Team (OMT).

Creatief

Warmelink geeft op drie dansscholen les, waaronder balletschool Noord Groningen in Warffum. Als dat moet stoppen vanwege de coronacrisis besluit ze creatief te zijn en via internet les te geven.

‘In Warffum hebben we helaas niet de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Zoals andere dansscholen misschien wel doen. Dus nu geef ik les via Facebook Live. De leerlingen kunnen dat thuis bekijken en dan meedoen’, vertelt ze. Ook kunnen de kinderen reageren via de chat als ze vragen hebben over bewegingen die gemaakt moeten worden.

Ik wil heel graag de kinderen nog voor het einde van het dansschooljaar zien Elise Warmelink - dansdocent

‘Het enige nadeel is dat ik mezelf zie, maar de leerlingen niet. Dus het voelt alsof je aan jezelf les aan het geven bent. Maar achteraf sturen ouders hele leuke reacties en filmpjes van de kinderen die meedoen. Zo heb ik toch een beetje contact’, legt Warmelink uit.

Buiten sporten lastig

‘Voor je voeten is een harde ondergrond niet het allerbeste. Met sommige danssoorten kan dat prima. Bijvoorbeeld met streetdance of met hiphop waarbij je schoenen aan hebt. Bij ballet en jazzdans is het dragen van gewone sportschoenen lastig’, vertelt Warmelink. En buiten heb je volgens de docente door de muziek snel overlast voor buren.

‘Een gym- of dansvloer is het beste. Omdat deze ondergrond wat gladder is en als je moet rollen of springen is er meer vering. Dat heb je nodig.’

Dansquiz

Om de kinderen bezig te houden bedenkt ze af en toe wat spellen. Zoals een quiz. ‘Ik laat verschillende bewegingen zien en de kinderen moeten dan raden hoe de beweging heet. Wat vragen over de geschiedenis van ballet ook.’

De antwoorden schrijven de kinderen op en sturen ze vervolgens door.

Actie

Warmelink heeft wel minder werk nu ze geen les kan geven in dansscholen. Ze hoopt dat het Rijk hier weer snel toestemming voor geeft.

‘Er zijn verschillende dansschoolhouders die samen in actie komen en proberen te regelen dat we iets eerder kunnen beginnen dan 1 september’, zegt ze. Er is inmiddels een protocol opgesteld dat overhandigd is aan het Rijk en het RIVM. Ook is er een facebookgroep gemaand danspiratie, waarin mensen uit de danswereld met elkaar overleggen.

Warmelink denkt dat er bijvoorbeeld met halve groepen kan worden begonnen, net zoals bij de basisscholen. ‘Het is gek als ik straks het dansjaar af moet sluiten zonder dat ik de leerlingen hebben kunnen zien.’

