Bejaard kappersechtpaar werkt noodgedwongen door: 'Vreemd, al die coronamiljarden voor ondernemers'

Ooit had Carlo Goddijn in zijn zaak aan de Kerkstraat in Hoogezand fulltime zestien kappers werken. Tegenwoordig staan er nog slechts zeven stoelen in de zaak, en is hijzelf de enige die de schaar ter hand neemt.

Achter in de zaak werkt Sieneke Goddijn, als schoonheidsspecialiste. 'Ik doe gewone schoonheidsbehandelingen en lichaamsbehandelingen. Vooral gezichten. Harsen.'

Vintage

Je zou de zaak van de Goddijns 'vintage' kunnen noemen. Zo heeft Carlo Goddijn nog een mooie, oude droogkap van 25 jaar oud. 'Vroeger werd iedereen gewatergolfd, ik heb nu nog twee klanten die gewatergolfd worden over.' Ook de verdraaibare wastafels doen het nog best. 'Die zijn er 50 jaar geleden bij de oplevering van het pand nieuw ingekomen', zegt Goddijn tegen Radio 1-verslaggever Mattijs van de Wiel.

We konden niet met pensioen, omdat we ons pand vanwege de aardbevingsschade niet konden verkopen Carlo Goddijn - kapper in Hoogezand

Allebei werken ze, ondanks hun pensioengerechtigde leeftijd, nog door. Noodgedwongen. 'Omdat wij het pand niet kunnen verkopen', zegt Sieneke. Carlo: 'Omdat het pand er vorig jaar nog heel slecht uitzag door de scheuren. Ja, ik kon het wel kwijt aan opkopers, maar daar heb ik niks aan. Want het stukje dat er tussen zit, dat is ons pensioen.'

Vijf jaar vechten

De aardbevingsschade aan de muren is nu eindelijk hersteld. Maar daarvoor moest wel vijf jaar lang gevochten worden.

'Heel erg vervelend', zegt Sieneke, 'omdat je niet verder kon. Het was dus wachten, wachten, wachten.'

Miljarden beschikbaar

En toen kwam de coronacrisis er nog eens overheen. En ineens waren er miljarden beschikbaar voor ondernemers. Dat heeft Carlo Goddijn hogelijk verbaasd.

'Dat heb ik als heel vreemd ervaren, ja. Al jaren vragen we hier in Groningen om geld voor schade die is ontstaan voor iets waarvan heel Nederland plezier heeft, en we kregen helemaal niks. Sterker nog: als je als ondernemer schade hebt, dan kun je fluiten naar je subsidie.'

Dat is het verschil tussen het noorden en het westen. Hoe is het mogelijk dat er nu ineens wél geld in de pot zat? Sieneke Goddijn - schoonheidsspecialiste in Hoogezand

Sieneke: 'Voor de mensen die het kregen was het natuurlijk heel plezierig, maar raar is het natuurlijk wel, dat verschil tussen het Noorden en het Westen. Hoe kan het dat er nu wel ineens geld in de pot zat?'

Frustratie aangescherpt

Dat er nu wél ineens geld beschikbaar was, heeft bij Carlo Goddijn de frustratie alleen maar aangescherpt. 'Dat kun je wel zo zeggen, ja. Want nu ineens gaat het heel gemakkelijk. Dit is gewoon een wingebied en de mensen moeten niet zeuren.'

Lichtpuntje aan het einde van de tunnel, zegt de Radio 1-verslaggever, is dat er nauwelijks nog aardbevingen zijn. Sieneke: 'Nou, ik heb er pas nog één gevoeld hoor. Nee, ze komen niet meer in het nieuws, maar dat is wat anders...'

Carlo: 'Ik heb door die aardbevingen al weer nieuwe scheuren in mijn pand. Nee, het is nog niet voorbij.'

Liefhebber

Of Carlo en Sieneke Goddijn ooit met pensioen kunnen? 'Ik mag toch hopen van wel', reageert Sieneke. Wanneer en hoe? 'Hele goeie vraag. Als er een liefhebber is. Hopelijk komt die ooit.'

