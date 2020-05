Hulplijn tegen huiselijk geweld zeven keer gebeld: 'Het is een gekke tijd'

Twee weken geleden stelde Het Kopland in Groningen een telefonische hulplijn in voor slachtoffers van huiselijk geweld. Hoe loopt dat?

'Het is een gekke tijd', concludeert Paulien Sissingh, hoofd van de vrouwenopvang van Het Kopland in Groningen. 'Het is redelijk stil als het gaat om meldingen van huiselijk geweld. Daardoor vraag je je af: is het stil omdat het geweld door de coronamaatregelen verborgen blijft, of is het stil omdat er niet meer aan de hand is dan normaal?'

Verborgen

De kans op huiselijk geweld nam de afgelopen maanden toe door de coronamaatregelen. De meeste mensen zitten meer thuis, meer op elkaars lip ook, waardoor de kans dat er geweld ontstaat groter is.

Daarnaast is de kans dat het opvalt kleiner, omdat mensen niet meer op het schoolplein, de sportschool of andere sociale gelegenheden komen. Kortom: het huiselijk geweld blijft verborgen.

Hulplijn

Om die reden stelde Het Kopland een telefonische hulplijn in voor inwoners van Groningen en Drenthe. Hier kunnen slachtoffers of melders terecht met vragen. Er wordt niet direct een hulpverleningstraject opgezet, maar er wordt eerst advies gegeven.

Die laagdrempeligheid moet ervoor zorgen dat mensen zich makkelijker melden.

Zeven telefoontjes

Tot nu toe werd er in Groningen zeven keer gebeld met de hulplijn. Sissingh: 'Voor vijf van die telefoontjes konden wij niet veel betekenen, omdat het niet om huiselijk geweld ging. Die mensen hebben we doorverwezen. Twee gevallen waren wel huiselijk geweld.'

Het aantal telefoontjes valt dus mee. Of dat een goed teken is of niet, weet Sissingh niet. 'Het blijft gissen of er wel of niet meer huiselijk geweld is.'

Uitbreiding

Eind deze week bekijkt het team of de hulplijn wellicht uitgebreid moet worden. 'Je zou eraan kunnen denken om het bijvoorbeeld ook 's nachts open te stellen. Wellicht dat mensen dan durven te bellen.' Nu loopt de hulplijn door tot 23.00 uur 's avonds.

Daarnaast ziet Sissingh dat bij Fier, een opvangorganisatie in Friesland, de chatfunctie wel meer gebruikt wordt. Is dat ook een optie voor Het Kopland?

'Wellicht wel ja. We dachten dat het technisch ingewikkeld zou zijn dat op te zetten, maar het valt mee. Veilig Thuis komt ook met een landelijke chatfunctie. Mochten wij zoiets doen, dan zouden we het wel Kopland-breed opzetten. Dus niet alleen voor huiselijk geweld, maar voor al onze hulpverlening.'

