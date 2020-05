Middelbare scholen hervatten lessen, maar hoe komen leerlingen op school?

Dinsdag mogen de scholen weer open. Een voorwaarde daarbij is wel dat de druk op het openbaar vervoer niet teveel toeneemt. Scholen moeten samen met vervoerders zorgen voor een oplossing als kinderen meer dan acht kilometer van school wonen, niet op de fiets kunnen komen en ook niet door hun ouders gebracht kunnen worden.

Hele klus

Het is niet de bedoeling dat deze kinderen zomaar de bus of trein pakken. Landelijk is bepaald dat scholen aan vervoersbedrijven moeten doorgeven wat de route is die de betreffende leerlingen nemen en hoe laat ze reizen.

Niet alle scholen hebben hun roosters al af Michel van der Mark - woordvoerder Qbuzz

De vervoerder moet dan inschatten of dit past in de normale dienstregeling of dat er extra bussen of speciale 'leerlingbussen' nodig zijn. Volgens Qbuzz-woordvoerder Michel van der Mark is het een hele klus en lopen de gesprekken met scholen nog. 'Zij geven ons aan waar kinderen vandaan komen en waar ze heen reizen. Maar niet alle scholen hebben hun roosters al af.'

Gewone buslijnen

Het Dollard College in Woldendorp heeft dat al wel doorgegeven. Teamleider Jan de Veen: 'We hebben via de mentors geïnventariseerd wie echt op het OV is aangewezen. Van die kinderen heb ik de plaatsnamen en postcodes doorgegeven aan Qbuzz.'

De vervoerder gebruikt die gegevens om te bepalen of de zes buslijnen richting Woldendorp voldoende zijn, of dat er aanpassingen nodig zijn aan de dienstregeling. Dat bleek niet het geval. De Veen schat dat straks zo'n negentig leerlingen per week met de bus komen: normaal is dat het dubbele. 'De kinderen heb ik verdeeld over de zes buslijnen.'

De vestigingen van het Dollard College in Winschoten en Bellingwolde hebben naar eigen zeggen vrijwel alleen maar kinderen uit de nabije omgeving. De scholen doen een beroep op ouders om hun kind te brengen als fietsen niet lukt. 'Er wordt nog gewerkt aan de organisatie van vervoer voor deze leerlingen, die niet op de fiets kunnen komen of gebracht kunnen worden.'

Inventarisatie

De veertien scholen voor openbaar onderwijs in de stad zijn nog bezig te inventariseren om welke leerlingen het gaat. Ouders moeten de postcode, opstapplek en bestemming aangeven als hun kind gebruik moet maken van het openbaar vervoer. Woordvoerder Irene Deurman van Openbaar Onderwijs Groningen: 'We hebben al contact met Qbuzz en hebben er alle vertrouwen in dat het goedkomt.'

Ook leerlingen van RSG Ter Apel geven hun gegevens door aan de school als ze verder dan acht kilometer bij school vandaan wonen en er niet op een andere manier kunnen komen. De school schrijft op de website: 'Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen, maar we moeten wel een inventarisatie maken van vervoersproblemen van onze leerlingen.'

Als ik kijk wat er hier in de bussen zit, dan is dat niet veel Ferdinand Vinke - bestuurder Het Winkler Prins

Geen Rotterdam

Bestuurder Ferdinand Vinke van Winkler Prins in Veendam vindt het allemaal maar ver gaan voor zijn regio. 'Er komen weinig leerlingen uit de regio en wat er komt, komt op de fiets. Er zit wel een verschil tussen Oost-Groningen en Rotterdam. Als ik kijk wat er hier in de bussen zit, dan is dat niet veel.'

Contact met Qbuzz heeft de school dan ook niet gehad. Alleen als ouders er ook met het openbaar vervoer niet uitkomen, dan kunnen ze school bellen voor hulp. Vinke: 'Ik geloof dat we lokaal invulling kunnen geven en onze verantwoordelijkheid nemen. Er zijn andere vraagstukken die ook urgent zijn.'

Het interieur van een bus van Qbuzz (Foto: Jeroen Pijper Photography/Flickr)

Ubbo Emmius in Stadskanaal zet alles op alles om het vervoer voor 2 juni geregeld te hebben, maar contact met vervoerders is er nog niet. 'We hebben de leerlingen nu in beeld, maar we hebben te maken met verschillende vestigingen. We moeten kijken wie het contact met de vervoerders legt, zodat we niet allemaal gaan bellen,' zegt bestuurder Gerard van Vliet. Hij verwacht dat het om weinig kinderen gaat. 'Ik denk dat het marginaal is.'

Terra in Winsum haalt de leerlingen al langer op met bussen. Waar normaal bijna zestig leerlingen meegaan, mag straks niet meer dan de helft mee. Terra is strenger dan de landelijke regels: leerlingen die binnen een straal van vijftien kilometer van school wonen moeten fietsen.

Op andere lijnen, zoals naar Zernike, is nu bijna geen vraag Michel van der Mark - woordvoerder Qbuzz

Grotere bussen

Kinderen die dertien of ouder zijn moeten in het openbaar vervoer een mondkapje dragen. Daarnaast zullen bussen niet meer dan veertig procent van het normale aantal passagiers vervoeren.

Om toch iedereen te kunnen vervoeren zet Qbuzz de bussen anders in dan normaal. Van der Mark: 'We laten op negen streeklijnen in Groningen en Drenthe bijvoorbeeld grotere bussen rijden. Op andere lijnen, zoals naar Zernike juist kleinere bussen, want daar is nu bijna geen vraag.'

Ook komen er op enkele plekken extra bussen bij, die tegelijk vertrekken met de bus die volgens dienstregeling rijdt. Op die manier zou het moeten kunnen, denkt Van der Mark. 'We hebben aannames gedaan en we zijn flexibel.'

Ook Arriva denkt dat de capaciteit vanaf volgende week voldoende moet zijn. De treinen rijden dan weer volgens de normale dienstregeling, maar zijn ook maximaal voor veertig procent gevuld.

Woordvoerder Nikkie Smit: 'Met het dragen van een mondkapje in de voertuigen, de oproep om thuis te werken en spreiding van de lestijden op scholen verwachten we dat we iedereen op een veilige en verantwoorde wijze kunnen vervoeren.' Het overleg met de scholen is volgens haar prima gegaan.

