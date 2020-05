NCG overtreedt aanbestedingsregels voor versterkingsopdrachten

Een woning in Woltersum in de stutten (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) houdt zich voor de versterking in het aardbevingsgebied niet aan de aanbestedingsregels. In totaal is er dit jaar voor 210 miljoen euro aan onrechtmatige opdrachten verstrekt en mogelijk loopt het bedrag nog op.

Daarvoor waarschuwt minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken. De NCG valt sinds het najaar van 2019 onder haar ministerie.

Ollongren wil het aantal onrechtmatige opdrachten beperken, zegt ze. Die opdracht heeft ze de NCG ook gegeven. ‘Maar ik wil dit niet ten koste laten gaan van het tempo van de versterkingsoperatie of het nakomen van gedane toezeggingen.’

Centrum Veilig Wonen

De onrechtmatig verstrekte opdrachten zijn volgens de minister een gevolg van het inrichten van de NCG als uitvoeringsorganisatie in de versterkingsopgave. Tot 1 januari 2020 was het Centrum Veilig Wonen (CVW) ook nog een partij, maar die bestaat niet meer. De NCG is nu de enige organisatie die de versterking moet uitvoeren.

Strengere regels

Lopende contracten en toezeggingen van het CVW zijn overgenomen door de NCG. Het Centrum Veilig Wonen was een privaat bedrijf. De Nationaal Coördinator Groningen is een organisatie van de overheid. En publiek geld uitgeven moet als het gaat om aanbesteding en verantwoording aan strengere regels voldoen dan privaat geld. Die regels liggen vast in de Aanbestedingswet.

Maar gezien de urgentie van de versterking in het aardbevingsgebied, zijn volgens de minister toch besluiten genomen die niet in lijn zijn met de aanbestedingsregels. Als de opdrachten ten goede komen aan de versterking, ziet Ollongren het voor nu door de vingers.

‘In die gevallen is er voor gekozen om opdrachten te verstrekken en de onrechtmatigheid te accepteren om te voorkomen dat de voortgang van de versterkingsoperatie zou vertragen’, aldus de minister.

Debat

Woensdagmiddag debatteert de Tweede Kamer voor het eerst sinds de coronacrisis weer over de gaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Het debat is hier te volgen.

Lees ook:

- Alles over de aarbevingsproblematiek

- Ruim 120 duizend Groningers komen in aanmerking voor waardedalingsregeling