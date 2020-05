'Teleurstellend dat niets is gedaan met onze opmerkingen'

Emeritus hoogleraar volkshuisvesting George de Kam is teleurgesteld over de inhoud van waardedalingsregeling die het Instituut Mijnbouwschade Groningen in oprichting (IMG) heeft vastgesteld.

Het IMG maakte dinsdagavond bekend dat ruim 120.000 Groningers vanaf 1 september in aanmerking komen voor een vergoeding van de waardedaling van hun woning. Die daling wordt per postcode vastgesteld en loopt uiteen van 18,4 procent in Loppersum tot 2,7 procent in bijvoorbeeld Zuidhorn of delen van de gemeente Oldambt. Met één belangrijke voorwaarde: in een postcodegebied moet minstens 20 procent van de inwoners schade hebben gemeld, anders is de compensatie nul.

Oud-hoogleraar De Kam houdt zich intensief met het dossier bezig, onder meer als adviseur van Stichting Waardedaling door Aardbevingen Groningen (WAG). Die streed en strijdt namens ruim 4.700 deelnemers bij de rechter voor een compensatieregeling. Die strijd vormde de basis voor de publieke compensatieregeling van het IMG.

Verkeerde modellen

De Kam is blij dat er nu eindelijk een regeling ligt ('Dat werd hoog tijd'), maar noemt de compensatie nog altijd onvoldoende. Zo vindt de emeritus hoogleraar dat het IMG uitgaat van verkeerde modellen waarin niet alle belangrijke factoren zijn meegenomen. Ook worden volgens hem te hoge drempels gehanteerd.

Sommige inwoners krijgen veel, anderen helemaal niets. Dat is oneerlijk Emeritus hoogleraar volkshuisvesting George de Kam

Woningeigenaren aan de randen van het schadegebied krijgen daardoor veel minder vergoed. Het model dat het IMG heeft geadopteerd, gaat er bijvoorbeeld van uit dat alleen inwoners van postcodegebieden waarin meer dan een vijfde van de bewoners schade heeft, gecompenseerd worden. Huiseigenaren in wijken met veel huurwoningen worden daardoor gedupeerd, omdat huurders schade vaak niet melden.

Oneerlijke situaties

Ook heeft deze keuze gevolgen in de randen van het aardbevingsgebied: 'Bijvoorbeeld in Delfzijl en tussen Loppersum en Groningen krijgen mensen nu veel minder gecompenseerd. Het gaat in totaal om 100 miljoen euro', schat De Kam. De oud-hoogleraar vindt het bovendien laakbaar dat het IMG bij de bepaling van woningwaardes voorbij gaat aan de sociaal-economische kenmerken van een gebied, omdat die voor circa een derde de woningprijs bepalen.

De Kam zegt dat gedupeerde woningeigenaren nog wel bezwaar kunnen aantekenen als ze eenmaal een persoonlijke beschikking ontvangen. 'Dat kunnen mensen individueel doen, maar ook gemeentebesturen. In Delfzijl heeft het college al gezegd dat er een heel steil verloop is bij het bepalen van de waardedaling. Sommige inwoners krijgen veel, anderen helemaal niets. Dat is oneerlijk.'

'Onbegrijpelijk'

Maandag werd De Kam door IMG-kwartiermaker Kortmann per brief van de regeling op de hoogte gesteld. 'Het kwam erop neer dat ze niets doen met onze opvattingen, zelfs niet met de meest eenvoudige die makkelijk konden worden overgenomen. Ik vind dat onbegrijpelijk en heel teleurstellend. Op 14 mei hebben we overleg gehad, er liepen nog wat zaken die moesten worden uitgewerkt en toen volgde deze week opeens die brief. Ik wil graag serieus genomen worden, en zoals het nu ging heb ik daar twijfels bij.'

Stichting WAG wil verder

Stichting WAG zegt in een reactie blij te zijn dat er nu een publieke compensatieregeling ligt. 'Wij zijn net als De Kam wel teleurgesteld dat het IMG niet onze voorstellen heeft overgenomen. Vooral de situatie in Delfzijl steekt, dat klopt absoluut niet', zegt voorzitter Lolke Weegenaar. 'Maar verder wil ik niet zuur klinken. Het IMG heeft kennis genomen van onze standpunten en helaas voor een ander model gekozen - het zij zo. We moeten nu verder. Deze beslissing is goed voor het gros van de inwoners en de woningcorporaties.'

Mensen die zich aangesloten hebben bij Stichting WAG kunnen niet gebruik maken van de compensatieregeling van het IMG, omdat hun procedure nog onder de rechter is. Weegenaar verwacht dat de definitieve uitspraak nog wel tot mei volgend jaar kan duren. 'Voor onze deelnemers hoop ik dat we met de NAM tot een schikking komen, dan gaat het sneller.'

