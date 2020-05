Tweede Kamer kritisch op te trage versterking: 'Het is een bloody shame'

De Tweede Kamer vindt het onbegrijpelijk dat er in de eerste maanden van dit jaar nog maar elf versterkte huizen zijn opgeleverd. De krachttermen vlogen door de Kamer. En ook de minister erkent dat het aantal opgeleverde huizen teleurstellend is.

In april berichtte RTV Noord over het lage aantal versterkte woningen in het eerste kwartaal van 2020. Het was voor veel Kamerleden woensdag aanleiding om opheldering te vragen over die cijfers.

'Bloody shame'

PvdA-Kamerlid William Moorlag noemde het een 'bloody shame' dat er slechts elf huizen zijn opgeleverd. Alexander Kops (PVV) concludeert dat er met deze aantallen allesbehalve sprake is van een crisisaanpak in Groningen.

'Elf versterkingen, kom op', zegt Agnes Mulder (CDA) geïrriteerd. 'Dat kan echt niet.' De voortgang van de versterking is daarnaast vrijwel niet te controleren door de Tweede Kamer, vindt Mulder. 'Dit is erger dan Kafka. Niet alleen voor de Groningers, maar ook voor ons als volksvertegenwoordigers.'

SP, VVD, ChristenUnie en D66 leverden ook kritiek op de slechts elf versterkte huizen. Volgens Matthijs Sienot (D66) is er nog 'bedroevend weinig' daadwerkelijk versterkt.

Weinig, teleurstellend en niet goed

Minister Kajsa Ollongren (D66) erkent dat elf woningen erg weinig is. 'Ik snap de zorg en de schrik bij het zien van dit soort cijfers', zei ze. 'Dat heb ik ook.'

De nuance zit hem volgens Ollongren in het feit dat er wel degelijk voortgang is, alleen is de versterking zo ingrijpend dat de oplevering op zich laat wachten. Het aantal inspecties en beoordelingen ligt volgens de minister wel op schema.

'Als ik de aantallen zie waar gestart is of waar de start aanstaande is, dan geeft dat iets meer aanleiding om te hopen. Maar elf dit jaar is heel weinig, teleurstellend en niet goed.'

Groningen en corona

De Tweede Kamer haakte tijdens het debat ook in op de coronacrisis. Meerdere Kamerleden hekelen de trage opstelling van het Rijk ten aanzien van de crisis in Groningen ten opzichte van het snelle handelen in de coronacrisis.

Het kan dus wel

'De ramp in Groningen duurt al veel te lang', aldus Laura Bromet van GroenLinks. 'Het is een trage ramp, niet zoals een pandemie. Maar het is een pijnlijk contrast met hoe Nederland corona te lijf gaat. Het kan dus wel, waarom niet in Groningen?'

Ook Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Sandra Beckerman (SP) willen dezelfde voortvarendheid uit de coronacrisis toegepast zien in Groningen. 'De overheid laat zien dat het kan', aldus Beckerman. 'Nu dan ook voor ons.'

