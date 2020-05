Groningen gaat verder open: laat jij ons zien hoe?

Wat gebeurt er allemaal in Groningen rondom de versoepelingen? In de horeca, op scholen, in een bioscoop, museum, in het openbaar vervoer? Er zijn veel plekken waar de versoepeling invloed heeft. We roepen iedereen op om dit te laten zien.

WhatsApp ons jouw verhaal

Maak met je eigen telefoon video's en stuur die via WhatsApp naar 0622974717. Het is leuk als je bij de video's ook wat uitlegt of er een verhaal bij vertelt. Je mag daarbij in de camera kijken (selfiestand), maar het hoeft niet.

Laat zien hoe Groningen weer opengaat, wat het betekent op jouw werk of in jouw leven en vertel ook wat je er van vindt. Natuurlijk zien we ook graag de voorbereidingen, dus je kunt gelijk al beginnen met filmen!

Hoe doe ik dat?

Het werkt niet anders dan wanneer je een video naar vrienden zou sturen. Neem het op zoals je gewend bent op je eigen telefoon en stuur het naar onze redactie op via WhatsApp (0622974717).

Mocht je ons wat willen helpen, dan is het goed om dit in de gaten te houden:

Probeer in je video's uit te leggen wat er anders is dan normaal. Welke invloed hebben de regels, wat moet daarvoor gebeuren? En wat vind je ervan?

Praat mee met de beelden. Wat zien we? Wat gebeurt er? Waarom moet dit nu zo?

Vraag collega's of andere mensen die in beeld komen of ze het goed vinden dat ze opgenomen worden.

We willen graag weten wie je bent en waar je je video's op hebt genomen. Je mag jezelf voorstellen in een video, maar je mag het ons ook appen.

Je mag best meerdere video's maken en die per stuk opsturen, geen probleem!

Het liefst zien we liggende beelden (horizontaal filmen dus).

Het whatsappnummer is dus 0622974717.

Wij bekijken alle beelden en gebruiken die eventueel in onze nieuwsvoorziening op radio, tv en online. Door het opsturen van de beelden ga je ook akkoord met ons privacy statement.

#groningengaatopen

Deel je je foto's en video's ook op social media? Gebruik dan #groningengaatopen. Wij houden die berichten ook in de gaten en nemen ze ook mee in de berichtgeving.