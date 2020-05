Kantoormarkt Groningen in beweging door corona

Een aantal ondernemers in Groningen heeft er voor gekozen om grote oppervlakten aan kantoorruimte af te stoten. Dat doen ze nadat door de corona-crisis is gebleken dat thuiswerken een goede optie is.

Het gaat om bedrijven met relatief kortlopende huurcontracten, die snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Inschattingsfout

Benjamin Derksen is eigenaar van Frank.nl in Groningen, een webwinkel en softwarebedrijf waar door het jaar heen 50 tot 100 mensen op kantoor werken. Of liever gezegd: werkten.

‘Wij huren nu een kantoorruimte van duizend vierkante meter aan de ringweg. We hebben ons huurcontract per maart volgend jaar opgezegd. Ik heb jarenlang gedacht dat mensen minder productief zouden zijn als ze thuiswerken. Nu we door de corona-crisis gedwongen werden juist dat te doen kwam ik er achter dat ik een inschattingsfout heb gemaakt.'

'Productiviteit gestegen'

'Ik durf wel te beweren dat de productiviteit juist gestegen is', gaat Derksen verder. 'We hebben een enquête gehouden onder het personeel, en de meesten vinden thuis werken leuk. We blijven wel een kantoor houden, maar veel kleiner, ongeveer de helft van nu. Ik weet nog niet waar, maar er is aanbod genoeg. Het moeten wel inspirerende werkruimtes worden. We willen graag in de binnenstad of aan de rand van de binnenstad zitten. Uiteraard houden we wel een magazijn aan. Daar werken, afhankelijk van de drukte, 50 tot 100 mensen.

Knoop doorgehakt

‘We waren er al over aan het nadenken, maar we hebben de knoop nu doorgehakt’, zegt directeur Stef van der Ziel van ICT-bedrijf Jet-Stream in Groningen. ‘We hebben ons huidige contract voor ongeveer 300 vierkante meter in de Mediacentrale opgezegd. We willen naar ongeveer de helft van dat oppervlak. Dat kan in de Mediacentrale zijn, maar ook elders.'

Denk alleen al aan de files waarmee je veel tijd verliest. Geen last meer van Stef van der Ziel - Jet-Stream

Zijn bedrijf is veel productiever geworden door het thuiswerken’, zegt Van der Ziel. ‘Denk alleen al aan de files waarmee je veel tijd verliest. Geen last meer van. En bovendien: we hebben klanten in heel Europa, die komen hier niet langs, daar hoef je geen groot kantoor voor te hebben. Wij zijn een tech-bedrijf: geef ons een laptop en internet en we kunnen ons werk doen.'

Een klein(er) kantoor blijft echter nodig: 'Borrels, lunches en vergaderingen zijn belangrijk voor de onderlinge binding.'

Tegenovergestelde beweging

Een heel ander beeld schetst Daan Ruiter, eigenaar van Kantoor-Groningen dat bemiddelt in de verhuur van kantoorruimte in de stad. Het gaat dan met name om verzamelgebouwen als De Puddingfabriek, Kranepoort, The Rock en Peizerweg 97. Hij ziet juist een tegenovergestelde beweging. 'We hebben te maken met een enorme toename in de vraag. Natuurlijk hebben we ook opzeggingen, maar niet veel meer dan anders.'

Voor sommigen is thuiswerken geen optie Daan Ruiter - Kantoor-Groningen

'Voor sommige mensen is thuiswerken geen optie', vervolgt Ruiter. ‘Bijvoorbeeld als je klein behuisd bent, een partner hebt die ook thuis moet werken, en een kind dat om aandacht schreeuwt als jij net in een zoom-vergadering zit. Ergens in een koffietentje gaan zitten met je laptop kan ook niet meer. Of wat dacht je van bedrijven in de e-commerce bijvoorbeeld, die snel groeien en extra ruimte nodig hebben?'

'Wie komt wanneer'

Edward Wielens is directeur van Solide Vastgoedbeheer. Dat bedrijf beheert een aantal grote panden in Groningen, waaronder Het Kwadraat (het voormalige pand van het Dagblad voor het Noorden). Met dat pand speelt dat bedrijf al in op de veranderende omstandigheden vindt hij.

'Er zijn meerdere kleinere ruimtes, er is een sportschool, een accountant, van alles.'

Ook Wlelens denkt dat er behoefte zal blijven aan een ‘vaste basis’. ‘De wereld is weliswaar blijvend veranderd’, zegt hij, 'maar als je de keuze hebt tussen alleen thuis werken of thuiswerken in combinatie met een werkplek op kantoor, zullen toch veel mensen kiezen voor dat laatste. Bij een kleiner kantoor zit je dan wel met de vraag: wie komt wanneer?'

Kansen voor de toekomst

Niek Huizenga van 'buiten-de-deur-werkplek' Launchcafé in Groningen heeft ook te maken met opzeggingen.

‘Wij hebben kleine kantoren, en veel start-ups en zzp-ers als klant. Een aantal van hen is door de coronacrisis stil komen te liggen’.

Toch ziet ook hij kansen voor de toekomst: ‘Er gaat veel veranderen, maar er zal vraag blijven naar flexibele huur van ruimte. Mensen willen toch bij elkaar komen’.

