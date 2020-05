Provincie verruimt bedientijden bruggen en sluizen, aantal wordt straks lokaal bediend

Robbengatsluis in Lauwersoog. (Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

Een deel van de vaarwegen wordt binnenkort bovendien lokaal bediend, net als vroeger.

Sinds begin april werden de bruggen en sluizen niet meer bediend om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf zaterdag komt daar een eind aan en kan de pleziervaart weer gebruik maken van de sluis in Lauwersoog, dagelijks van 9 tot 17 uur.

Gefaseerd

Ook bij de andere bruggen en sluizen wil de provincie de openingstijden binnenkort uitbreiden. Dit gebeurt gefaseerd. 'Het streven is dat op 13 juni alle provinciale vaarwegen weer worden bediend', zegt provinciewoordvoerder Jan van der Meide.

Tot die tijd blijft de huidige regeling van kracht. Dat betekent dat vier sluizen nog even gestremd zijn en dat op sommige vaarwegen slechts beperkte bediening is van bruggen en sluizen. Pleziervaarders die door een brug of sluis willen, moeten zich drie dagen van tevoren melden bij de provincie. Bediening is bovendien alleen mogelijk op werkdagen.

Lokaal bedienen

De komende twee weken wil de provincie geleidelijk naar de oude situatie terug, waarbij bruggen en sluizen weer zeven dagen per week tussen 9 en 17 uur worden bediend. Dat gebeurt dan deels lokaal, in plaats van op afstand vanuit de vier centrale bedienposten van de provincie.

'Vanwege de coronamaatregelen mogen er minder medewerkers aanwezig zijn in deze gebouwen dan noodzakelijk is om alles te kunnen bedienen. We schakelen daarom een nautisch bedrijf in voor het bedienen van een aantal bruggen en sluizen. Dat doen we onder normale omstandigheden ook, maar nu zijn extra mensen nodig. Helaas konden zij vanwege corona niet eerder worden opgeleid. Binnenkort kunnen wij deze brug- en sluiswachters alsnog inzetten', aldus Van der Meide.

Overal in Noorden

Als de provincie Groningen de bediening heeft uitgebreid, kunnen pleziervaarders weer zonder belemmeringen over de noordelijke vaarwegen. Friesland verruimde de bedientijden van bruggen en sluizen al eerder, Drenthe gaat komend weekend over op de zomerdienstregeling.

Schippers die gebruik maken van de provinciale bruggen en sluizen moeten zich wel houden aan de coronarichtlijnen. Naast anderhalve meter afstand bewaren, worden zij bijvoorbeeld verzocht om niet naast elkaar af te meren. Ook dienen zij aan boord van hun bootje te blijven.



Lees ook:

- Groningse bruggen en sluizen nog minder bediend

- Alles over het coronavirus