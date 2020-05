'De koning had echt een luisterend oor; ik kon zien dat het hem iets deed'

Leving vertelde over de versterkingsoperatie in Overschild

De koning was in Overschild om zich te laten informeren over de versterkingsoperatie in het dorp, waar veel mensen last hebben van de aardbevingen. Leving heeft ook schade en hij sprak daarover met de Koning, samen met vier dorpsgenoten.

'Het gesprek was redelijk spontaan', zegt Leving. 'De koning is goed voorbereid. Hij is bekend met wie wij zijn en wat de situatie is. Het viel mij op dat hij goed op de hoogte is van wat er speelt in Groningen en dat het hem aan het hart gaat.'

Stukje erkenning en waardering

Leving sprak zo'n veertig minuten met de koning en vertelde over zijn eigen huis. 'Ik heb hem mogen vertellen wat er moet gebeuren in het versterkingsproces van onze woning, hoe wij omgaan met de schade en hoe we het zelf ervaren.'

Leving heeft een fijn gevoel overgehouden aan het gesprek en volgens hem bood de koning echt een luisterend oor. 'Je kon zien dat het wat met hem deed. Het is een stukje erkenning en waardering. Fijn dat we ons verhaal aan de Koning kunnen overbrengen.'

