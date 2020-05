Fietsersbond wil weten waar het veilig fietsen is in Stad

Ouderen of ouders met kleine kinderen hebben moeite om onoverzichtelijke kruisingen over te steken. De Fietsersbond wil in kaart brengen waar ze wél veilig of relaxt kunnen fietsen.

Speciaal fietsnetwerk

'Voor de gewone en snelle fietsers is het wel geregeld in de gemeente Groningen', zegt Wim Borghols. Hij is voorzitter van de Fietsersbond afdeling Groningen.

'Maar er is niet speciaal rekening gehouden met de kwetsbare fietser.' Hij vindt dat daar moet verandering in moet komen. Het liefst ziet hij dat er voor hen een speciaal fietsnetwerk komt.

Te weinig overzicht bij 'tegelijk groen'

Voor een aantal fietsers gaan de veranderingen in de verkeerssituaties te snel en te rigoreus. Vooral de kruisingen waarbij fietsers in alle richtingen tegelijkertijd groen krijgen, zijn er steeds meer.

Veel fietsers zijn daar blij mee, maar sommige ouderen hebben er moeite mee, omdat ze op die kruisingen moeilijk het overzicht kunnen bewaren. Ook ouders met fietsende kleine kinderen moeten zich door de kruisende fietsersstromen zien te worstelen.

Rekening houden

De Fietsersbond heeft een bureau ingeschakeld dat aan de hand van een enquête uitzoekt waar in de stad er veilig of relaxt gefietst kan worden. 'Ik denk dat er op heel veel plaatsen wel alternatieven zijn en ik denk dat als ze er niet zijn, dat we die alternatieven moeten creëren. En wat natuurlijk ook geldt: deze routes hoeven niet per se heel anders te zijn dan andere routes. We moeten ervoor zorgen dat alle soorten groepen, de snelle fietsers, maar ook de kwetsbare fietsers zich veilig door de stad kunnen bewegen. En daar moeten we bij het inrichten van de stad rekening mee houden', aldus Borghols.