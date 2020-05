Middelbare scholen maken zich op voor start met anderhalve meter

In tegenstelling tot basisschoolkinderen moeten scholieren wél anderhalve meter afstand houden. Dat zorgt voor de nodige aanpassingen op scholen.

Afstand

Bij het Terra in Winsum mogen maximaal negen kinderen in de klas zitten. De tafels en stoelen zijn uit elkaar gehaald, zodat er voldoende afstand tussen zit. Ook in de aula en de gang is de afstand heilig. De school werkt met looproutes en een aparte in- en uitgang.

'Normaal is het zo dat iedereen kriskras door elkaar loopt, maar dat kan nu niet meer', zegt afdelingsdirecteur Hilco Tempelman. 'We laten iedereen door de hoofdingang naar binnen lopen als een soort eenrichtingsverkeer door de school. Docenten en conciërges letten erop of iedereen voldoende afstand houdt.'

Houd 1,5 meter afstand (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Voor leerlingen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. De meesten hebben elkaar meer dan twee maanden niet gezien. 'Al mijn vrienden mis ik wel', zegt de 12-jarige Amber Sueveer. 'Ik denk dat afstand houden niet lukt, maar we gaan het wel proberen. Quinten Ottens (14) vult aan: 'Het zijn goede vrienden, daar wil je ook een beetje mee kloten. Ik zal m'n best doen.'

Ook nog digitaal

Tempelman wil niet als een politieagent door de school lopen: 'We zijn in eerste instantie heel blij dat ze er zijn. Vervolgens vragen we ze: wil je je eraan houden? Het is belangrijk voor onze gezamenlijke gezondheid.'

De school zal niet gelijk gevuld zijn. Elke dag krijgt een ander leerjaar les. Maandag de eersteklassers, dinsdag de tweede en woensdag de leerlingen uit klas drie. De rest van de dagen krijgen zij nog digitaal les tot aan de zomervakantie.

Mondkapjes

Middelbare scholen moeten het vervoer voor leerlingen die verder weg wonen zelf regelen. Het Terra in Winsum haalt de leerlingen al langer op met bussen. Dat wordt straks anders dan anders: alle leerlingen moeten een mondkapje op. Waar normaal bijna zestig leerlingen meegaan, zal dat straks slechts de helft zijn.

De bus (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

'De mondkapjes zullen niet prettig zijn en sommigen zullen het er niet mee eens zijn. Maar ja, als ze mee willen, dan zal dat moeten. We houden ons aan het protocol voor openbaar vervoer', zegt coördinator Peter Klugkist van UVO Vervoer uit Uithuizermeeden, die het vervoer regelt voor het Terra.

Niet iedereen mag overigens mee met de bus. Leerlingen die binnen een straal van vijftien kilometer van Winsum wonen, moeten met de fiets.