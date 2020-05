Finaleweek Donar: De titel van 2004 ontketent een waar volksfeest

Deze week blikken we elke werkdag terug op ontknopingen van finales van Donar. Op 27 mei 2004 wonnen de Groningers de tweede landstitel in de historie van de club.

Het was een bijzondere titel voor de club die toen onder de naam MPC Capitals speelde.

‘Titel niet reëel’

Het is het eerste seizoen van succescoach Ton Boot in Groningen. Al dertien keer eerder maakte de Nederlandse coach-legende een club kampioen. Hij deed dat in Den Bosch, Den Helder, Amsterdam en het Belgische Oostende.

Toch wil hij gelijk de verwachtingen temperen: ‘Ik kan nu al zeggen, het verwachtingspatroon om kampioen van Nederland te worden, of iets dergelijks, is volkomen irreëel’, aldus Boot aan het begin van het seizoen.

Moeizaam begin

Het seizoen verloopt ook met de nodige moeilijkheden. Boot is niet tevreden over zijn ploeg. ‘Ze spelen net alsof ze voor het eerst basketbal hebben gespeeld’, aldus Boot. Ook is hij niet tevreden over de houding van een aantal spelers.

Hein Gerd Triemstra, Rogier Jansen en Tjoe de Paula zijn een week lang niet welkom op de training. ‘Leren is kennelijk heel erg lastig. Zij zijn ook opgezadeld met een hele dosis slechte gewoontes, die eerst afgeleerd moeten worden. Nou, daar moet je mensen de tijd voor geven’, aldus Ton Boot.

‘Ophoepelen’

In november is Boot het zat. Hij verwijt zijn spelers een gebrek aan basketbalslimheid en vooral agressiviteit. Brant Bailey, Tjoe de Paula en Gary Buchanan krijgen het te horen in een gesprek met de oefenmeester.

‘Eigenlijk was het gesprek zo: Jongen, ik ben niet tevreden en denk er maar eens goed over na. Maar als jullie zelf niet tevreden zijn, dan mag je ook ophoepelen, want iedereen moet toch een beetje gelukkig door het leven gaan, hè. En bij Bailey was het meer een ultimatum’ , zo is Boot duidelijk.

‘Moeilijkste ploeg ooit’

Uiteindelijk vertrekken Bailey en De Paula. In december wordt Travis Young gehaald, als opvolger van Bailey. Capitals neemt een risico, want de Amerikaan is nog herstellende van een knieblessure.

In de competitie gaat het wel steeds beter. Capitals eindigt als derde in de reguliere competitie. Het team wordt tussendoor wel uitgeschakeld in de halve finale van het bekertoernooi. ‘Dit is de moeilijkste ploeg die ik ooit gehad heb, maar het is niet onmogelijk dat we goed de play-offs ingaan’, laat Boot weten.

Blessures

Het team krijgt in de slotfase van het seizoen ook nog te maken met een flinke hoeveelheid blessures. Grote tegenvaller is het afhaken van Young met een ernstige knieblessure. Egidijus Mikalajunas haakt later af met een achillespeesblessure.

Ook Travis Reed (enkel) en Gary Buchanan (hamstring) hebben tijdens de play-offs fysieke klachten. ‘We zullen werkbasketbal moeten gaan spelen, zoals aan het begin van het seizoen’, aldus Boot.

Memorabel duel in Amsterdam

In de kwartfinale wordt Omniworld uit Almere uitgeschakeld over twee duels. In de halve finale spelen de Groningers een memorabele beslissende vijfde wedstrijd tegen favoriet Demon Astronauts, de nummer twee van de reguliere competitie.

Halverwege staat Capitals nog met 41-26 achter, maar in de tweede helft weten de Groningers de winst toch nog naar zich toe te trekken: 56-58. De derde finale in de historie van de club is een feit. Capitals speelt daarin tegen de nummer vier van de reguliere competitie: Tulip Den Bosch, dat onder leiding staat van coach Toon van Helfteren.

Kampioensduel

Beide ploegen winnen hun thuisduels in de serie, waardoor Capitals in het zesde duel, in Den Bosch, de titel binnen kunnen halen. Valmo Kriisa, Gary Buchanan, Daniel Novak, Eric Hinrichsen en Travis Reed beginnen voor Donar aan de laatste wedstrijd. Ook Rogier Jansen, Hein Gerd Triemstra, Egidijus Mikalajunas en Nikki Hulzebos zijn van de partij.

Volksfeest

Een driepunter van Rookie of the Year Rogier Jansen met nog 34 seconden te gaan, zorgt ervoor dat de Groningers op 86-92 komen en de titel zo goed als binnen is. Het duel eindigt uiteindelijk in 88-96.

Alle Groningers in De Maaspoort zijn uitzinnig van vreugde. De 32-jarige Hein Gerd Triemstra, die na tien seizoenen afscheid neemt van 'zijn club', schreeuwt na de wedstrijd voor de microfoon van Radio Noord: ‘Donaaaaaar!’

Twaalfduizend supporters

Een dag later wordt het feest nog groter, wanneer de selectie gehuldigd wordt op de Grote Markt voor naar schatting maar liefst 12.000 toeschouwers. Een hoeveelheid mensen die daarna niet meer overtroffen is bij een huldiging van Donar. Voor Ton Boot is het de laatste landstitel in zijn glansrijke carrière.