Dans- en sportschoolhouders: 'MEGA blij', 'Hier hadden we op gehoopt'

Hij sprong een gat in de lucht toen hij het nieuws hoorde dat de sportscholen open mogen op 1 juli. Eerder stond de opening van sportscholen gepland op 1 september.

'Eindelijk positief'

‘Mijn telefoon staat roodgloeiend en ik heb al meer dan vijftig appjes gehad van sporters die blij zijn dat ze weer bij ons terecht kunnen. Heel naar dat we maanden dicht zijn geweest’, vertelt Haans. Hij is de afgelopen weken heel druk geweest met het beantwoorden van vragen van leden.

‘Bij ons sporten duizenden mensen. Elke dag moest ik vele vragen beantwoorden van mensen die wilden weten wanneer ze weer konden sporten’, zegt de sportschoolhouder. ‘Nu kan er eindelijk een positief bericht worden verstuurd.’

'Duitsland is strenger'

Wel moeten de sportschoolhouders aan de nodige eisen voldoen en het moet veilig zijn. Ook voor hen is er een protocol en komt er nog een advies van het Outbreak Management Team. Verspreiding van het virus mag niet toegenomen zijn. Als dat wel het geval is, dan gaat de versoepeling niet door.

Haans heeft ook een sportschool in het Duitse Weener. Hij heeft al gezien dat het eisenpakket in Duitsland zwaarder is dan in Nederland. ‘Dus ik kan ruimschoots aan de Nederlandse eisen voldoen.'

Looproutes

‘Eén van de eisen is bijvoorbeeld dat alle klanten twee handdoeken moeten meenemen. Een handdoek waarmee ze zichzelf schoonmaken als ze transpireren en een handdoek voor de toestellen waar ze gebruik van maken’, zegt Haans. Ook moeten de apparaten worden gedesinfecteerd na gebruik. ‘Ja, alles in moet tot in den treure gedesinfecteerd worden.’

De looproutes in het pand zijn volgens Haans ook belangrijk zodat mensen elkaar niet in de weg lopen. ’Ik heb daarvoor de ruimte in alle panden. In Duitsland hebben we zelfs twee meter tussen de toestellen gecreëerd.’

Helpen afvallen

‘Geweldig nieuws. We willen het liefst alle leden in de sportschool zien om ze te helpen met fit te blijven of af te vallen. Dat hebben we de laatste tijd niet kunnen doen’, zegt Peter Velthuis van SportPlaza Ter Apel. 1 september was een datum die te ver weg was. Hij is blij dat de overheid naar de brancheorganisatie heeft geluisterd. ‘Hier hadden we op gehoopt.’

‘Door mensen te helpen met sporten kunnen we juist mensen fit maken en ervoor zorgen dat ze minder kans hebben op besmetting’, zegt Velthuis.

Blijdschap bij dansschool

Grietha Scheers van Balletschool Noord Nederland uit Warffum is ook blij met het nieuws en opgelucht dat er sinds lange tijd weer wat licht aan de horizon is. ‘We zijn heel blij met dit nieuws. We gaan zeker nog in de zomer een aantal lessen verzorgen voor de kinderen die niet op vakantie zijn.’

Scheers is wel benieuwd wat de voorwaarden zijn waaraan de school moet voldoen om open te kunnen maar ze gaat er vanuit dat de school daaraan kan voldoen.

Ook dansdocente Elise Warmelink, die les geeft op drie scholen in de provincie, heeft ook met smart gewacht op dit nieuws. 'Fijn dat we eerder iets kunnen dan doen september. En mooi dat ik de leerlingen toch eerder kan zien dan september.'

