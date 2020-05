Varkensboeren draaien honderden worsten voor de voedselbank

Om de twee weken schenken ze een deel van hun varkens aan de 400 gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Oldambt.

Van het varkensvlees worden door slagerij Hemmen in Onstwedde, tegen een gereduceerd tarief, vierhonderd worsten gedraaid.

Wij hebben niets te klagen Adri Boonman - varkenshouder

'Wij kregen in het begin van de corona-crisis een telefoontje van collega Cars Huisman die iets wilde organiseren voor mensen die het moeilijk hebben', zegt varkenshouder Adri Boonman uit Midwolda. 'Wij hadden gehoord dat er twintig procent meer aanmeldingen waren bij de voedselbank, terwijl de prijs voor varkens goed is en wij niets te klagen hebben. Toen hebben we besloten om de twee weken lees voor 400 worsten te geven.'

Varkens in de stal van Adri Boonman (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Hartstikke mooi initiatief'

Dat vlees wordt door slagerij Hemmen in Onstwedde verwerkt tot droge worst. 'Ik vind het een hartstikke mooi initiatief', zegt eigenaar Mark Visser van die slagerij, terwijl zijn collega's worsten aan het draaien zijn.

'Het is mooi dat ze zoiets voor de voedselbank kunnen doen'. Lachend: 'Het zijn lekkere worsten hoor, ambachtelijk gemaakt, zonder e-nummers en conserveringsmiddelen'.

Vulling voor de verse worsten (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Luxe artikel

De worsten die moeten twee dagen drogen, en dan gaan ze naar Winschoten. 'Ik vind het geweldig', zegt voorzitter Stina Koning van de voedselbank Oldambt. 'De mensen zijn er erg blij mee. Het is natuurlijk ook een luxe-artikel, je kunt het in stukjes eten maar bijvoorbeeld ook bij de stamppot of in de snert'. Sommige mensen willen vanwege hun geloofsovertuiging geen varkensvlees eten, de worsten die overblijven gaan naar de grotere gezinnen, zo verdelen we dat'.

Hoe lang gaan de varkensboeren nog door met deze steun? Adri Boonman: 'In ieder geval tot juli. Daarna moeten we als groep bekijken of we doorgaan. Ik hoop dat het niet nodig is, dat is eigenlijk veel beter'.

Lees ook:

- Voedselbank Oldambt verwacht 20 procent meer klanten