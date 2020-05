Inloophuis Hamelhuys 'houdt het niet nog maanden vol'

Vanwege de coronacrisis teert het inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten Hamelhuys aan de Johan de Wittstraat in Stad flink in op de reserves. Fondsenwerving lukt momenteel niet.

Het inloophuis, waar vrijwilligers activiteiten organiseren voor (ex-)kankerpatiënten is voor het grootste gedeelte afhankelijk van giften. Maar veel evenementen zijn vanwege de coronacrisis afgelast en nu komt er, op een gemeentelijke subsidie van 10.000 euro na, niks binnen.

‘De Samenloop voor Hoop en de Roparun hadden ons veel geld opgeleverd’, zegt oprichtster Josje Hamel. Ze stuurde afgelopen week een mail naar de gemeente met een noodkreet. Ze is bang het niet nog maanden zo vol te houden en maakt zich veel zorgen.

De gemeente vindt dat Hamel eerst de reserves aan moet spreken. 'Maar die zijn niet voor een grote crisis. Die zijn voor bijvoorbeeld het vervangen van laptops, want dat is ook hard nodig.'

60.000 euro minder

Onlangs heeft ze de begroting opgesteld. Ze schrok van de uitkomst: dit jaar moet het huis het met 60.000 euro minder doen. ‘Je wilt de doelgroep niet teleurstellen, maar makkelijk wordt het niet’, zegt Hamel.

‘Mensen doneren nu ook minder, omdat er een crisis is. Dat merken we ook. Het is niet zo dat we nul euro hebben’, zegt ze. ‘Maar aan exploitatiekosten zijn we alleen al maandelijks 1500 euro kwijt. Dan hebben we nog geen kop koffie geschonken en nog geen pak klei gekocht.’

Interen op reserves

Het inloophuis teert nu flink in op reserves. ‘Die hebben we omdat we zeer zuinig zijn, maar die zijn eigenlijk niet bedoeld om de vaste lasten te betalen’, zegt Hamel.

In het Hamelhuys, dat in Groningen 1800 mensen per jaar ontvangt, kunnen mensen die kanker hebben of hebben gehad terecht voor allerlei activiteiten. Ook kunnen ze met lotgenoten praten of deelnemen aan workshops.

Kwetsbare doelgroep

Vanwege de coronacrisis is het pand gesloten, niet in de laatste plaats omdat de cliënten in een kwetsbare doelgroep vallen. Langzamerhand gaat een en ander weer opgestart worden. ‘Op afspraak kunnen mensen langskomen. Maar inlopen voor lotgenotencontact kan nu niet.’

Wethouder Carine Bloemhoff zegt op de hoogte te zijn van de situatie van het inloophuis. ‘Als het huis daadwerkelijk in zwaar weer komt, gaan we de situatie bekijken en beoordelen.’