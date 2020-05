Diks treft regeling met gemeente Leeuwarden over terugbetalen wachtgeld

Dat bevestigt Diks' woordvoerder. Of de eerste betaling aan Leeuwarden al gedaan is blijft onduidelijk.

Afspraken gemaakt

'Er zijn afspraken gemaakt over terugbetaling van het wachtgeld en daaraan wordt uitvoering gegeven', is de reactie van de woordvoerder op de vraag of de eerste betaling al gedaan is en hoe lang de regeling loopt.

Onder vuur

Isabelle Diks kwam eind 2019 onder vuur te liggen omdat ze als Tweede Kamerlid voor GroenLinks wachtgeld ontving. Voor haar Tweede Kamerlidmaatschap was ze wethouder in de gemeente Leeuwarden. In die functie verdiende ze meer dan als Kamerlid, waardoor ze recht had op wachtgeld.

Diks ontving het wachtgeld zonder dat haar partij daarvan wist. Toen De Volkskrant aandacht besteedde aan de zaak verdedigde Diks haar keuze om wachtgeld te ontvangen aanvankelijk, om vervolgens alsnog aan te geven het wachtgeld terug te gaan betalen.

Geen antwoord

De nieuwe wethouder en locoburgemeester gaf begin deze maand aan nog niet te zijn begonnen met terugbetalen, maar daar in mei mee te willen beginnen.

Eerder deze week vroegen Sikkom en RTV Noord of Diks al was begonnen met het terugbetalen. Politici in de gemeenteraad van Groningen uitten hun onvrede over het niet beantwoorden van die vragen.

