Luthers Bach Ensemble mag niet optreden met blazers: 'Enorme teleurstelling'

Organist Tymen Jan Bronda, fagottist Hugo Rodiguez Arteaga en trompettist Bruno Fernanders repeteerden zich de afgelopen week de blaren op de vingers voor een aantal pinksterconcerten, komend weekend in de Lutherse Kerk in Stad. Maar dat mag dus niet.

'Een enorme teleurstelling', reageert Bronda, tevens artistiek leider van het ensemble. 'We hadden echt een alternatief programma op tafel gelegd, omdat je toch je vak wilt blijven uitoefenen.'

Behoorlijk wat onvrede

De mededeling van woensdag viel het ensemble rauw op hun dak, nadat ze op 8 mei hadden gehoord dat ze weer mochten gaan optreden.

Bronda: 'Er is behoorlijk wat onvrede in de groep, omdat de fagottist en trompettist tijdens zo'n concert echt geen risicodragende factoren zijn. Bij een groot koor is het wat anders, maar als je een beetje logisch nadenkt, dan weet je dat de besmettingskans hier nihil is.'

Immers: het ensemble houdt de anderhalve meter in acht, en staat bovendien op een galerij boven het publiek.

Brief naar burgemeester

Zijn de pinksterconcerten nu van de baan? Bronda: 'We kregen het advies om toch even contact op te nemen met de burgemeester, dus dat hebben we gedaan, met de vraag of er een uitzondering kan worden gemaakt.'

Of dat haalbaar is afwachten. Saillant: burgemeester Koen Schuiling is een genodigde bij één van de concerten op maandag.

'Maar ook al kan dat niet, dan gaan de concerten door. In een alternatief programma worden de fagot en trompet dan vervangen door een cello en klavecimbel', zegt Bronda.

