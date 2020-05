'Deze mevrouw had nooit benoemd mogen worden'

'Er is een regeling'. Meer dan dat wil de kersverse Groningse wethouder Isabelle Diks niet kwijt over de terugbetaling van wachtgeld aan de gemeente Leeuwarden. Heeft Diks gelijk dat ze geen openheid geeft, Beter Weters? Of is het onhandig in wat voor haar toch al een roerige start in Groningen is?

'Iets goed te maken'

'Ik ken Isabelle Diks nog uit haar periode in Leeuwarden. Ze was daar wat mij betreft een hele goede wethouder. Groen, links én een ondernemershart. Een boeiende combinatie. Haar start in Groningen is echter heel anders. In de politiek is het ongebruikelijk dat de oppositie tegen een nieuwe wethouder stemt. Het komt wel voor, maar zo massaal? Dat zie je niet vaak. Blijkbaar heeft ze dus wat goed te maken.'

Openheid van zaken

'En precies om die reden zou ik zeggen dat ze snel openheid van zaken moet geven. Laat zien dat je alles doet wat je hebt beloofd. Daarmee kan ze hopelijk het verleden achter zich laten en zich storten op waar het echt om gaat: het besturen van de gemeente Groningen.'

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen

Imagoschade

'Isabelle moet hard aan het werk gaan en goede besluiten voorbereiden en nemen en zich aan haar woord houden. Dan is er weinig loos. Zij heeft veel imagoschade op gelopen. Doch, dit kan zij naar de vergetelheid brengen. Wie zonder zonden is, werpe immers de eerste steen. Als ze de zaken nu goed oppakt, denk ik dat Groningen haar de indirecte valse start vergeeft.'

'Houd woord'

'De mensen willen nu een sociale stad, die 'groen, groener, groenst' is. Hier ligt voor haar een prachtige taak. Samen met haar collega's meewerken aan een sociale en frisse groene stad. Op basis van financieel degelijk beleid. Daarnaast nog wat originele vondsten. En dan komt het best voor elkaar. Tip: hou je aan je eigen woord. En betaal het oneigenlijke wachtgeld terug.'

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad

'Geen prettige start'

'Isabelle Diks is in Groningen niet op een prettige manier gestart. Als er 20 tegenstemmen zijn bij de aanstelling van een wethouder dan is er vaak al wat aan de hand. Ze was geen onbeschreven blad toen ze naar Groningen kwam. Voor een wethouder en voormalig Kamerlid die een riante vergoeding krijgt voor haar werkzaamheden was het niet wijs om gebruik te maken van wachtgeld. Zeker niet voor een Kamerlid van een partij die sociale gerechtigheid hoog in het vaandel heeft staan. Het was wel haar recht.'

Eigen conclusies

'Als je dan aangeeft dat je gaat terugbetalen is het slim om, als daarnaar gevraagd wordt, openheid van zaken te geven. Het feit dat dat nu niet gebeurt, zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar eigen conclusies trekt. En die zijn niet in het voordeel van mevrouw Diks. Dus, zo spoedig mogelijk terugbetalen en openheid bieden. Anders verzwakt haar positie steeds verder. Daar is zij noch de stad Groningen en omstreken mee gebaat.'

David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie

Gedoe

'Isabelle Diks vormde een levensgroot probleem voor het imago van Groen Links: een graaier, die 'ontstane lifestyle' aangaf als verdediging van 'dubbel vangen' en ook slordig: een reiskostenvergoeding ontvangen zonder te reizen en een toeslag voor wonen op afstand terwijl je permanent in Den Haag verblijft. Een volksvertegenwoordiger waar je niet trots op bent, last van hebt en die dus wordt weggezet in het verre Groningen. Natuurlijk komt daar gedoe van.'

'Karakter neemt ze mee'

Zeker, dat speelde in het verleden en in Groningen moeten we nog zien wat ze vermag en waar haar kwaliteit ligt. En haar daarop beoordelen. Maar haar karakter neemt ze mee en ik ben er niet gerust op wanneer iemand die zelf kennelijk niet comfortabel rond kan komen van uitsluitend de Kamervergoeding in Groningen, het armoedebeleid moet uitvoeren.'

Opvangadres

'En de Groninger gemeenteraad/het Groninger College als opvangadres voor politieke probleemgevalletjes? Foei! Ze is in Stad benoemd met een kleine meerderheid en zal hard aan de bak moeten om die te verbreden. Daadkracht gevraagd, naast de toegezegde exercitie om teveel ontvangen belastinggeld terug te betalen. Haar beleid moet onderwerp van gesprek zijn, niet zijzelf. Of haar partij….'

Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen

Aanzien geschaad

'Wederom wordt het aanzien van de politiek ernstig geschaad, en wederom, nota bene, door dezelfde persoon, de inhalige wethouder/ex-Kamerlid Diks. Al heeft zij misschien juridisch nog zo gelijk, ambt en maatschappelijke positie vereisen dat prudent en meer dan gemiddeld integer met dit soort zaken wordt omgegaan. Maar er zijn partijen die daar genuanceerd over denken, en GroenLinks is daar overduidelijk al heel lang een voorbeeld van. Jammer.'

Voorbeeldfunctie

Als politicus heb je een voorbeeldfunctie. Hoe zou je immers anders kunnen oordelen over wat goed en verstandig is voor het land en de mensen? Als je zelf al geen fatsoensregels kent, en zelf niet weet wat integer handelen betekent? Deze mevrouw had nooit benoemd mogen worden (dat wisten ze in Leeuwarden en elders allang heel goed) en zou nu onverwijld moeten aftreden!'

Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt