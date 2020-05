Groninger Sportgala 2020 gaat niet door

Hoewel het gala dus pas in december gepland stond, heeft die beslissing direct te maken met de coronacrisis, zo laat de organisatie weten.

Eerlijke selectie onmogelijk

'Er is al drie maanden geen sprake van grote nationale en internationale sportwedstrijden en dat blijft in elk geval tot september zo. Ook als er daarna weer competitie is, is het niet mogelijk om een goede en eerlijke vergelijking te maken van prestaties', zegt voorzitter Rob de Waard van de Stichting Groninger Sportgala.

Daarnaast, vindt de organisatie, hebben partners en sponsors van het gala in tijden van corona andere prioriteiten dan het leveren van een bijdrage aan een sportgala. 'Aankloppen om steun of geld heeft dan weinig kans, ze hebben wel wat anders aan hun hoofd', stelt De Waard.

Niet gepast

En tenslotte zegt de organisatie: 'Het is in deze crisisperiode niet gepast om voorbereidingen te treffen voor een groot feest, waarvan het überhaupt nog maar de vraag is of daarvoor toestemming zal worden verleend.'

De organisatie steekt haar energie nu in het maken van plannen voor het Groninger Sportgala van december 2021. 'We willen het gala weer gaan uitbreiden, nadat het een aantal jaren wat kleiner van opzet was. Ook gaan we kijken naar het aantal prijzen en de criteria voor die awards.'

