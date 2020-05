Finaleweek Donar: Twee keer teleurstelling in Den Bosch

Er zijn meerdere overeenkomsten tussen deze twee finales. Zo werd beide keren de titelstrijd verloren in De Maaspoort in Den Bosch. Kees Akerboom speelde beide finales, zowel in Bossche als in Groningse dienst. En beide keren eindigden de Groningers als derde in de reguliere competitie en de Bosschenaren als eerste.

Seizoen 2005-2006

In het seizoen 2005-2006 staat de Groningse basketbalploeg voor het derde seizoen op rij onder leiding van coach Ton Boot. In 2004 pakte hij met MPC Capitals nog de titel in Den Bosch, twee jaar later loopt het anders. Het bekertoernooi was al geen succes dit seizoen na een snelle uitschakeling, en in de reguliere competitie eindigen de Groningers als derde. De Groningse ploeg, bestaat uit Valmo Kriisa, Kees Akerboom, Daniel Novak, Ramiz Suljanovic , Travis Reed, Chris McGuthrie, Travis Young, Gatis Melderis, Tom Timmermans, Jason Detrick, Sjors Poels en Merlijn van der Meulen.

Play-offs

De ploeg van coach Ton Boot speelt in de kwartfinale van de play-offs tegen Matrixx Magixx uit Nijmegen en heeft drie duel nodig om door te gaan naar de halve finale tegen Demon Astronauts uit Amsterdam. Capitals wint over vier duels van de ploeg van coach Toon van Helfteren en onder anderen Teddy Gipson.

EiffelTowers Den Bosch

In de finalereeks bestaat de starting five uit: Kriisa, Akerboom, Novak, Suljanovic en Reed. Beide ploegen winnen hun thuisduels, waardoor het aankomt op een zevende en beslissende wedstrijd in Den Bosch. Bij EiffelTowers Den Bosch, dat onder leiding staat van coach Randy Wiel, spelen onder anderen Leon Rodgers, Sam Jones en Gert Kullamae. De thuisploeg blijkt in het laatste duel de sterkste: 78-70.

De Maaspoort viert feest (Foto: RTV Noord)

Seizoen 2014-2015

In het seizoen 2014-2015 staat Ivica Skelin aan het roer. De club gaat voor het eerst sinds lange tijd weer spelen onder de originele naam: Donar. Het jaar daarvoor had de ploeg nog onder de naam GasTerra Flames, en als nummer één van de reguliere competitie, de finalereeks gewonnen ten koste van SPM Shoeters uit Den Bosch.

Team niet op sterkte

Het seizoen 2014-2015 verloopt moeizaam. De supercup wordt nog wel gewonnen, maar de Groningse selectie is niet vaak op volle sterkte. In november komt Mark Sanchez bij de ploeg en in februari versterkt Bill Clark het team van Skelin. In februari worden Craig Osaikhwuwuomwan en Sean Cunningham respectievelijk vier end drie duels geschorst na een opstootje in een duel tegen Rotterdam.

Bekerwinst na flinke tegenslag

Ook is er ernstig blessureleed. In maart scheurt DeJuan Wright zijn achillespees, waardoor hij niet meer in actie komt dit seizoen. Ross Bekkering, die rond de jaarwisseling ook al twee maanden buitenspel stond vanwege een schouderblessure, breekt kort daarna zijn middenhandsbeentje. Ook hij staat voorlopig aan de kant. Desondanks wint Donar in Zwolle knap de beker ten koste van de favoriet, SPM Shoeters. In het vierde kwart maken de Groningers het verschil: 78-70.

Play-offs

In de kwartfinale van de play-offs wordt over twee duels afgerekend met Aris Leeuwarden. In de halve finale moet ZZ Leiden eraan geloven: 4-2.

De spelers van Donar kijken teleurgesteld toe (Foto: Karel Jan Buurke/RTV Noord)

Finale tegen SPM Shoeters

In de finale wacht opnieuw SPM Shoeters uit Den Bosch. In de best-of-seven serie is de ploeg van coach Sam Jones duidelijk de betere. De eerste drie duels worden gewonnen door Shoeters. Donar wint alleen het vierde duel, waardoor de serie al in vijf wedstrijd beslist kan worden, en net als in 2006 in De Maaspoort.

Donar speelt met de volgende starting five: Lance Jeter, Maarten Bouwknecht, Bill Clark, Mark Sanchez en Craig Osaikhwuwuomwan. Vanaf de bank komen Ross Bekkering, Thomas Koenis, Sean Cunningham en Stefan Mladenovic.

Het team van Shoeters bestaat uit: Brandyn Curry, Chris Denson, Kees Akerboom, Stefan Wessels, Ralf de Pagter. Reggie Johnson, Marcel Aarts en Arvin Slagter komen vanaf de bank.

Het feest barst los in De Maaspoort (Foto: RTV Noord)

Brandyn Curry

Donar begint wel goed aan het laatste duel. Na het eerste kwart staat het 20-30, maar daarna is de thuisploeg elk kwart sterker. De wedstrijd eindigt in 85-64. De titel is voor Den Bosch. En nadat Jeter nog verkozen werd tot MVP van de reguliere competitie, wordt Brandyn Curry verkozen tot MVP van de play-offs. De toekomstige spelverdeler van Donar is goed voor 26 punten. Akerboom maakt er 24 in het laatste duel.

