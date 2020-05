‘Druppeltjesonderzoek’ laat Groningse horeca voorlopig onberoerd

Uitbater Bas Berendsen van Der Witz op de Grote Markt is dezer dagen net als horecacollega’s elders in het land aan het passen, meten, ophangen van informatie, het nemen van hygiënische maatregelen, het markeren van plaatsen voor stoelen en het opruimen van meubilair:

‘De helft moet eruit, anders kan ik de maatregelen nooit handhaven. Barkrukken kunnen niet blijven staan, die maken de ruimte te smal en de tafeltjes moeten ver uit elkaar.’

Ook als ik verlies lijd, ga ik open omdat dicht blijven nóg duurder is Bas Berendsen - eigenaar café Der Witz

Kaartjes

Om zijn gasten goed te informeren heeft Berendsen kaartjes laten drukken met aan de groene zijde de triage-vragen naar de gezondheid van het publiek en een rode kant die boven wordt gelegd, zodra de gasten weer zijn vertrokken. Dat betekent dat het tafeltje eerst moet worden schoongemaakt voor er weer iemand kan gaan zitten.

Zomer

Hij hoopt op een lange, warme zomer met veel terraspubliek, want daar zal het overgrote deel van zijn omzet vandaan moeten komen. ‘Misschien maak ik dan zelfs nog een beetje winst. Maar ook als ik verlies lijd, ga ik open omdat dicht blijven nóg duurder is.’

Hoestdruppeltjes

Toch rekent hij ook op een (schamel) publiek binnen, met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen van het RIVM. Of die voldoende zijn, wordt ter discussie gesteld door het onderzoek van de UvA naar de tijdsduur dat kleine hoestdruppeltjes nog in de lucht blijven zweven. Dat blijkt minutenlang te zijn en de onderzoekers wijzen daarom op het belang van goede ventilatie, bij voorkeur met een open raam. De druppeltjes verdwijnen dan twee tot tien keer zo snel.

RIVM

Het RIVM is nog niet zover. Op de vraag of het coronavirus via de lucht wordt verspreid stelt de website: ‘Het nieuwe coronavirus verspreidt zich vooral via de grotere druppeltjes die niet lang in de lucht blijven hangen en die zich normaal gesproken niet over grotere afstand verspreiden. Er is geen duidelijk bewijs dat het nieuwe coronavirus zich in de kleinste druppeltjes over grotere afstand via de lucht kan verspreiden.’ Maar het instituut voegt er wel aan toe dat wordt bekeken ‘of verspreiding via de lucht met kleine druppeltjes en/of aerosolen een rol speelt bij zingen of sporten’.

Het is een onderzoek waar we niet zoveel mee kunnen Irene van der Velde - Koninklijke Horeca Nederland

Geen ramen

Berendsen heeft, net als elk horecagelegenheid, de verplichte inblaas- en afzuiginstallatie die een vastgesteld aantal kubieke meters lucht per uur moet verversen. Of die goed genoeg is om het gevaar van die kleine druppeltjes weg te nemen is onbekend. Hij hoopt van wel: ‘Ze voldoen aan de richtlijnen van de gemeente, maar het zal van de plek van het café afhangen hoe goed er precies wordt geventileerd en bij mij kunnen er geen ramen open.’

Koninklijke Horeca Nederland

Hij krijgt bijval van Irene van der Velde van de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland: ‘Het is een onderzoek waar we niet zoveel mee kunnen, omdat we altijd varen op de richtlijnen van het RIVM. Als dat nieuwe inzichten heeft, moeten we misschien weer dingen anders gaan doen, maar voor nu voldoen we aan alle veiligheidsnormen.’

Protocol

Het is zo bovendien al ingewikkeld genoeg, schetst Van der Velden: ‘Onze leden zijn druk bezig om zich voor te bereiden en met het uitvoeren van het protocol van Koninklijke Horeca Nederland. Alleen als we ons daar met z’n allen goed aan houden en elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte gunnen, dan kunnen we zo snel mogelijk weer naar normaal.'

'Doen we dat niet, dan snijden wij en de gasten onszelf in de vingers. We moeten het dus samen goed doen. Bekijk het van de positieve kant en zie het protocol maar als een koninklijk onthaal. We gaan iedereen netjes vragen hoe het met ze is en ze naar een zitplaats begeleiden. Hoe koninklijk is dat?’

Ze verwacht dat de meeste café’s in Groningen op 1 juni weer openen, maar ze weet dat er ook kroegen zijn die nog gesloten blijven.

Herberg In de Valk

Horecaondernemers zoeken intussen allemaal naar eigen oplossingen van de veiligheids- en hygiëneproblemen. Bijvoorbeeld Herberg In de Valk in Middelstum. Uitbater Mark-Willem Evenhuis begint daar volgende week met een nieuw concept, waarbij de gasten ondanks de relatief kleine eetzalen toch veilig kunnen eten.

‘Plastic schermen op of tussen de tafels willen we pertinent niet, mensen komen hier voor een culinaire beleving en plastic doet daar aan af. Maar moet je per se de hele avond aan dezelfde tafel in dezelfde ruimte zitten? En als de omgeving waarin je bent ook invloed heeft op hoe je een gerecht proeft en beleeft, waarom maken we daar dan niet meer gebruik van?’

En daarom doen de gasten tijdens hun vier gangen steeds andere ruimtes aan, terwijl de andere intussen gelucht kunnen worden.

Singelier

Eigenaar Felix Huiskes van de Singelier aan de Coendersweg in de stad gaat binnen tussen de tafeltjes, en ook boven de bar plastic schermen ophangen voor de veiligheid van zijn gasten. ‘Dat is weliswaar officieel nog niet goedgekeurd, maar regeren is vooruitzien. Het scheelt me twee extra tafels binnen.’

Niet reserveren

Hij gaat ervan uit dat de ventilatie in zijn café goed genoeg is. Of er veel mensen binnen gaan zitten weet hij niet, al wordt dat komend najaar wel belangrijk: ‘Ik hoop dat er tegen die tijd een vaccin is.’

Ik verdien mijn geld met gastvrijheid Felix Huiskes - eigenaar Singelier

Voorlopig rekent hij op veel mensen voor het terras en er zal ook wel eens iemand binnen lopen. Die moet dan alle triage-vragen bij de deur met ‘Nee’ kunnen beantwoorden.

Aan reserveren doet Huiskes niet, alleen om 14.00 uur op het terras. ‘Er zijn gelegenheden die daar geld voor vragen of zelfs een voorschot op wat er besteld wordt, of die een vastgesteld tijdslot in de aanbieding hebben, maar daar doe ik niet aan mee. Ik verdien mijn geld met gastvrijheid.’

Destilleren

Ook zijn café doet straks iets nieuws: sterke drank destilleren. Een investering die hij al voor de coronacrisis in gedachten had, omdat zijn rookruimte moest verdwijnen.

Op die plaats komt nu deze zomer een stookketel met alle benodigde accessoires waar Huiskes jenever en gin gaat stoken, in samenwerking met regionale fruittelers:

‘Ik mag dat jammer genoeg niet per fles verkopen aan mijn klanten, maar wel uitschenken in de vorm van borrels en bedrijven mogen het ook bij mij kopen. Wie weet levert het me wat extra omzet op. Dat heb ik wel nodig, want ik ben allang blij als ik dit jaar geen geld op mijn bedrijf hoef toe te leggen.’

