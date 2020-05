Duidelijkheid over 'Smurfendorp': permanente bewoners moeten verhuizen

Dat staat in een brief die het gemeentebestuur donderdag naar de raad heeft gestuurd.

Het college bekrachtigt met de brief een eerder raadsbesluit dat het park, dat in de volksmond het 'Smurfendorp' wordt genoemd, alleen mag worden gebruikt voor recreatieve bewoning. De raad verlangde in 2017 bovendien dat de gemeente hierop zou gaan handhaven. Later bleek dat het raadsbesluit op onderdelen niet houdbaar was en zou sneuvelen bij de rechter.

De gemeente Midden-Groningen heeft de afgelopen tijd daarom opnieuw gesprekken gevoerd met de verschillende belanghebbenden, zoals de bewonerscorporatie van De Leine en ondernemers. Daaruit rolt nu deze nieuwe aanpak.

Alleen recreatieve bewoning

In de brief bevestigt het college dat vanaf komende maandag 1 juni alleen nog recreatieve bewoning op het park is toegestaan. Bewoners die toch permanent in de huizen wonen, krijgen een jaar de tijd om andere woonruimte te vinden.

Het 'Smurfendorp' telt 87 woningen. Een halfjaar geleden was de stand van zaken dat 44 huizen permanent worden bewoond. Deze bewoners hebben in 2005 een gedoogbeschikking gekregen: de gemeente staat toe dat zij er permanent wonen, maar als ze overlijden of hun recreatiewoning verkopen mogen de nieuwe eigenaren dat niet. Feitelijk is dit dus een sterfhuisconstructie.

Daarnaast zouden zo'n dertig huizen permanent worden bewoond zonder dat de bewoners toestemming hebben. De overige woningen worden recreatief gebruikt.

Sancties nog onbekend

'We gaan het komend jaar inventariseren welke bewoners er zonder toestemming permanent wonen. Over een jaar, vanaf 1 juni 2021, beginnen we met toezicht houden en gaan we handhaven', zegt woordvoerder Joost Koedam van de gemeente Midden-Groningen. Welke straf er op illegale bewoning komt te staan, is nog niet bekend. 'Het college moet nog nadenken over sancties en de manier waarop we precies gaan handhaven', aldus Koedam.

Voor bewoners die op dit moment wel met toestemming permanent op het bungalowpark verblijven, verandert niets. 'Zij behouden hun persoonsgebonden overgangsrecht en mogen op het park blijven wonen', meldt de gemeente.

De gemeente heeft alle eigenaren, bewoners en andere belanghebbenden (zoals de jachthaven en horecabedrijf De Rietzoom) donderdag per brief van het nieuwe beleid op de hoogte gesteld.



