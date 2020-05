Pekela houdt extra vergadering over eindeloos herindelingsvraagstuk

De raadsleden van politiek Pekela gaan komende dinsdagavond weer om tafel om voor de zoveelste keer over de herindeling te praten. Er wordt al jaren gesproken over een herindeling tussen Pekela, Stadskanaal en Veendam, maar die komt niet van de grond.

De samenwerking met Stadskanaal lijkt ook moeilijker te zijn geworden sinds het vertrek van waarnemend burgemeester Froukje de Jonge. Na haar vertrek, begin februari dit jaar, gaf een meerderheid van de partijen in die gemeente aan een kroonbenoemde burgemeester te willen.

Pekelder wethouder Hennie Hemmes houdt er daarom ook sterk rekening mee dat herindelen met Stadskanaal op dit moment geen optie is.

Herindeling Pekela

De herindeling in Oost-Groningen verloopt alles behalve soepel. Pekela en Stadskanaal zagen toekomst in een herindeling met Veendam, maar Veendam wilde op haar beurt niet samenwerken met Stadskanaal.

Jaren later gaf Veendam aan dat zij wil onderzoeken of het met Pekela in geheel of met een deel van Pekela kan herindelen. Dat laatste zou betekenen dat Pekela opgeknipt wordt. Dat schoot bij meerdere politici in het verkeerde keelgat.

SP’er Pim Siegers sprak de woorden: ‘De stuitende machtspolitiek lijkt grenzeloos. Pekela is geen speelbal van arrogante buurbestuurders.’ PVV’er Arthur van Dooren zei ‘dit niet te pikken’. ‘Dit is niks anders dan het schofferen van de Pekelders.’

Verhoudingen op scherp

De verhoudingen stonden daardoor al op scherp, maar daar werd in oktober nog een schepje bovenop gedaan. Pekela en Veendam werken ambtelijk samen in de organisatie de Kompanjie. Maar daar wil Veendam de stekker uit trekken.

Hemmes: ‘Alle gemeenten zijn herindelingsmoe, maar wij moeten duidelijkheid hebben. De samenwerking met Veendam stopt per 1 januari. Dan moeten wij wel weten waar we aan toe zijn.’

Wat zijn de opties?

Veel opties heeft de gemeente Pekela niet. Stadskanaal lijkt het wel even te geloven en wil een kroonbenoemde burgemeester, Westerwolde ziet weinig in een samenwerking met Pekela en ook naar Oldambt hoeft niet gekeken te worden.

Die gemeente schrijft: ‘Het is logischer om naar een A7-variant te kijken. We werken aan een strategische samenwerking langs de snelweg.’ Aangezien Pekela niet langs de A7 ligt, valt ook die optie af.

Zelfstandig of met Veendam

Dan blijven er twee opties over: zelfstandig blijven of toch op de één of andere manier met Veendam samenwerken. Over beide opties zijn de meningen verdeeld.

De vraag is hoe verstandig zelfstandig blijven is. Pekela is met ruim 12.000 inwoners een kleine gemeente en heeft weinig geld. Dat in combinatie met steeds meer taken die het Rijk bij gemeenten neerlegt, kan voor problemen zorgen.

De andere optie is om op de één of andere manier toch samen te werken met Veendam. Daar zijn varianten in mogelijk, maar daar wil Pekela nog niks over zeggen. De opties staan in vertrouwelijke stukken die pas dinsdagavond, aan het begin van de vergadering, openbaar worden gemaakt.

