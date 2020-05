Vrijdag Nationale Balkon Beweegdag in Groningen

Op zes verschillende locaties in onze provincie wordt vrijdag de Nationale Balkon Beweegdag georganiseerd. Het Nationaal Ouderenfonds hoopt zoveel mogelijk ouderen in beweging te krijgen.

‘We hebben in de coronatijd heel veel initiatieven met betrekking tot ouderen gezien’, vertelt Anne Bulsink van het Nationaal Ouderenfonds.

Vieren wat we bereikt hebben

Samen met heel veel partners, waaronder RTV Noord, wordt deze dag vrijdag opgetuigd. ‘Er werd veel georganiseerd om ouderen te laten bewegen, dat was heel nuttig. Vrijdag gaan we vieren wat we bereikt en gedaan hebben', zegt Bulsink.

Gerald Joling geeft morgen om 10.45 uur het startsein vanuit de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Daarna wordt er op meer dan 150 locaties in Nederland bewogen. ‘Overal worden balkonfeestjes georganiseerd.'

Beweegbingo

In de provincie Groningen zijn er in Haren, Appingedam, Grijpskerk, Ten Boer, Delfzijl en Zuidhorn activiteiten.

‘In Delfzijl is er bijvoorbeeld een beweegbingo. Op het moment dat je een nummer kan afstrepen moet je een oefening doen. Voor veel mensen kunnen we zo even de sleur doorbreken. Het sociale aspect is natuurlijk ook belangrijk en het is fijn om te bewegen.’

Feestelijke dag

Hoe het er vrijdag precies uit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk. De aanmeldingen komen namelijk nog steeds binnen.

‘Het wordt gewoon een feestelijke dag, met heel veel kleine feestjes. Het is nog spannend wat er nou precies allemaal gaat gebeuren', besluit Bulsink.

Lees ook:

- Alles over de coronacrisis