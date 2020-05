Moeder haalt tweeling met Down in huis na tien weken zonder elkaar: 'Het gemis was enorm'

Yvette en Yvonne (35) hebben het syndroom van Down en wonen al dertien jaar begeleid in Veendam. Normaal gesproken kwamen ze met enige regelmaat thuis bij hun moeder Sita, maar door de coronamaatregelen kon dat niet. Sita kon bovendien niet op bezoek.

Skype was niet genoeg

Het enige contact dat ze hadden, verliep via Skype. 'Maar dat was niet meer genoeg', zegt moeder Sita nu. 'Niet voor ons, maar ook niet voor Yvette en Yvonne.'

Begin april spraken we Sita ook. Toen waren de coronamaatregelen net drie weken van kracht en stond Sita er nog heel anders in. Ze heeft toen weliswaar overwogen om haar dochters naar huis te halen, maar dat was niet het beste voor hen. Toen, althans. Nu denkt ze er anders over.

Traantjes weggepinkt

Sita concludeerde uit de rapportages dat het de verkeerde kant op ging met haar dochters. 'Dit was niet meer de beste plek voor hen om te zijn', legt ze uit. 'Ze raakten steeds meer in zichzelf gekeerd. En we misten elkaar enorm. Wij misten hen, maar zij ons ook.'

En dus besloot ze de tweeling naar huis te halen. 'We hebben met z'n drieën aardig wat traantjes weggepinkt', zegt ze. 'Maar we waren vooral blij om elkaar weer te kunnen knuffelen.'

Niet zonder gevolgen

Het besluit is overigens niet zonder gevolgen. Yvette en Yvonne mogen voorlopig namelijk niet terug naar de woongroep. Sita: 'Dat weten wij en dat weten zij ook.' Dat betekent dat Sita fulltime voor haar dochters moet zorgen, maar daar heeft ze naar eigen zeggen geen problemen mee. 'Dat is een piece of cake', lacht ze. 'Ze zijn elke zomer vijf of zes weken bij ons, dan doen we dat ook.'

Yvette en Yvonne zitten ondertussen op hun slaapkamer te kleuren en filmpjes te kijken op YouTube. Totdat moeder binnenkomt. 'Groepsknuffel!', schreeuwen ze in koor. Zij zijn er in ieder geval blij mee. En komend weekend worden ze nog vrolijker: 'Dan gaan we naar de camping!'

