'Hoop dat mensen weer naar binnenstad komen, anders vallen ondernemers om'

De heropening van de horeca op 1 juni biedt hoop, zegt de voormalig directeur van de V&D in Stad. 'Dat de horeca dicht is, is een deel van de reden dat er minder mensen naar de binnenstad komen', zegt hij.

Voetgangersgebied

Door tussen 12.00 en 19.00 uur geen fietsers in de binnenstad toe te laten en het parkeren van fietsen niet toe te staan, hoopt de gemeente ruimte te bieden aan winkelend publiek en terrassen.

'Het is te hopen dat mensen daardoor terugkomen naar de stad', zegt Bos. 'Als dat niet gebeurt, gaan er zowel in de horeca als in de retail veel slachtoffers vallen.'

'Mooi begin'

Zowel Bos als regiomanager Hans Singelenberg van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt de plannen van de gemeente een 'mooi begin'.

Maar zoals het was, wordt het voor veel ondernemers voorlopig nog niet. Stoelen en tafels op terrassen moeten verder uit elkaar gezet worden om ervoor te zorgen dat bezoekers afstand van elkaar kunnen houden. Sommige terrassen kunnen meer openbare ruimte gebruiken, maar dat kan niet overal.

'We zijn hier niet mee gered', zegt Singelenberg. 'We doen ons best in de anderhalvemetersamenleving, maar voor het merendeel van de horeca is het niet mogelijk om rendabel te exploiteren. Er moet dan ook steun blijven komen vanuit het Rijk.'

Gezamenlijke terrassen

Singelenberg haalt enige hoop uit de mogelijkheid dat er op verschillende plekken in de binnenstad toch gezamenlijke terrassen mogen komen.

De KHN is daarover in gesprek met de gemeente, en die lijkt daar mogelijkheden voor te willen bieden. 'Bijvoorbeeld op het Damsterplein en het Martinikerkhof. En op dagen dat er geen warenmarkt op de Vismarkt en Grote Markt is, kan het daar mogelijk ook', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

Mobiele toiletten

Op de markten komen ook mobiele toiletten te staan. 'Dat doen we om ervoor te zorgen dat mensen niet in het café in de rij gaan staan voor het toilet', zegt Van der Schaaf.

Om de toiletten geen verspreidingsbron van het coronavirus te laten worden, doet een gespecialiseerd bedrijf de schoonmaak ervan. Over de kosten van de toiletten zijn gemeente en horeca nog met elkaar in gesprek.

Lees ook:

- Groot deel Groninger binnenstad wordt voetgangersgebied

- Alles over de binnenstad van Groningen