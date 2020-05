Andrie ging elke dag met de buurtbus, die nu stilstaat: 'Ik mis de mensen heel erg'

Eén van de gedupeerden is de 79-jarige Andrie Pijl uit de Groningse wijk Lewenborg, die dagelijks gebruikmaakte van de buurtbus.

Samen met Rakker

Andrie reisde vaak samen met haar hond. Dat de alleenstaande vrouw gek is op viervoeters, is duidelijk te zien als je haar woonkamer binnenstapt. Tientallen foto's en schilderijen van (haar) honden hangen aan de muur. De foto van Rakker is het meest dierbaar.

Rakker (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Met Rakker stapte Andrie iedere ochtend op lijn 563 naar verzorgingstehuis Innersdijk in Ten Boer, waar ze vrijwilligerswerk doet voor bewoners. 'Rakker lag altijd bij de voeten van de chauffeur. Ik zei vaak: als je er last van hebt, schop je hem maar weg. Maar ze hadden er geen last van, dat was zíjn plek.'

Als je wist wat een dier bij mensen kan doen, dat is onvoorstelbaar. Andrie Pijl - gedupeerde

Knuffelen

Met de bewoners ging ze allerlei activiteiten doen. Schilderen, spelletjes of kerststukjes in elkaar zetten, het maakt niet uit. De ouderen hadden maar oog voor één ding: Rakker. 'Ze waren hartstikke gek op hem. Rakker vond alles goed, mensen konden hem knuffelen. Als je wist wat een dier bij mensen kan doen, dat is onvoorstelbaar.'

Sinds de uitbraak van het coronavirus rijden de buurtbussen niet en kan Andrie daar dus geen gebruik van maken. Ook vanwege het bezoekverbod mocht ze niet naar Innersdijk, waardoor ze nu noodgedwongen thuiszit. Op de vraag of ze de bewoners mist, zegt ze: 'Ja, heel heel erg. Heel erg. De omgang met mensen, dat mis ik gewoon.'

Ter nagedachtenis staan bij één van de foto's lampjes (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Heel ziek

Niet alleen de bewoners, ook Rakker moet ze missen. Afgelopen december moest ze het dier laten inslapen. 'Het kon niet meer, hij was echt heel ziek. Een buurman zei: ik bel nu de dokter. Ik wou het niet toegeven, maar hij had gelijk.'

Eén troost: sinds februari heeft Andrie een nieuwe viervoeter: Dribbel. Ze is voor de corona-uitbraak in Nederland al een paar keer met hem naar Innersdijk gegaan. Daar noemen sommige ouderen die met dementie kampen hem nog steeds Rakker.

Mis rijden

In onze provincie rijden er op tien trajecten buurt- en stadsbussen van Publiek Vervoer, waaronder enkele lijnen in Delfzijl. In en om de havenstad zijn 55 vrijwilligers die wekelijks een dagdeel rijden. Er passen acht passagiers in de bus.

'Ik mis het. Een ochtendje of middagje rijden is een leuke onderbreking van je weekritme', zegt chauffeur en coördinator Tom Tigges. 'Zeker nu de natuur zo mooi aan het bloeien is.'

Buurtbuschauffeur Tom Tigges (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Geen anderhalve meter afstand

De vijf bussen voor Delfzijl en omstreken staan achter slot en grendel op een industrieterrein in Farmsum. Als Tigges voor het maken van deze reportage weer even achter het stuur mag zitten, laat hij direct zien waarom het onverantwoord is om met de bussen te rijden:

'We werken nog met ouderwetse kaartjes, stempelen en contant geld. Als passagiers binnenkomen, zit je gelijk al binnen anderhalve meter afstand. Ook hebben we geen spatschermen', zegt Tigges. 'Aangezien de meeste vrijwilligers 70 tot 75 jaar oud zijn, willen we niet aan de risico's op besmetting blootgesteld worden.'

Oplossingen

De bussen mogen pas weer de weg op, als de maatregelen rond het afstand houden zijn versoepeld. Een andere mogelijkheid is dat de bussen aangepast worden, met spatschermen en een pinautomaat.

Tigges betwijfelt of dat laatste handig is. 'Daar komt veel apparatuur en technische kennis bij kijken, terwijl de meeste chauffeurs al wat ouder zijn. Dat gaat heel lastig worden voor hen.'

De buurtbussen die achter slot en grendel staan in Farmsum (Foto: Martin Drent)

Veel gezelligheid

Andrie hoopt dat de bussen snel weer kunnen rijden: 'Het was altijd zo gezellig. Met al die chauffeurs heb ik vreselijk veel lol. Ze wisten dat ik altijd om kwart over acht opstapte. Een heel enkele keer moest ik hard lopen, dan wachten ze gewoon. Maar dan zeiden ze uit de gein: kun je niet een beetje opschieten?'

Publiek Vervoer gaat de komende periode kijken of en hoe de bussen na de zomervakantie weer kunnen rijden.

Lees ook:

- Buurtbussen staan stil tot half augustus