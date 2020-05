Drone zorgt dat bijna 70-jarige school na sloop niet wordt vergeten

Directeur Aafke Havinga van de Dr. Damschool in Uithuizermeeden is druk bezig met de verhuizing van de school. 'Het pand is beschadigd door de aardbevingen en het kost te veel geld om het aardbevingsbestendig te maken. Nieuwbouw is goedkoper', vertelt ze.

De verhuizing is in volle gang (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Afscheidscadeau

'De school is van 1953 en er hebben dus al heel wat mensen op gezeten die nu in heel Nederland wonen. Zij hadden het leuk gevonden om nog eens in de school te kijken, maar dat kan dus niet.'

Daarom is een afscheidscadeau bedacht. Havinga: 'Iemand met een drone heeft beelden gemaakt van de school. We hebben van de binnenkant foto's gemaakt en die zijn in de video gemonteerd. Het filmpje staat op YouTube en is al heel wat keren bekeken.'

Wie wat bewaart...

De kinderen en docenten van de Dr Damschool gaan nu een jaar lang in een tijdelijke school zitten. Daarna moet de nieuwe school klaar zijn. 'We moeten vooral veel weggooien', lacht Havinga. 'De oude school heeft een zolder en een kelder. We vonden zelfs nog de eerste leesmethodes. Die hebben we niet weggegooid hoor.'

De komende dagen wordt de tijdelijke school ingericht. 'Morgen gaan we digiborden ophangen en dan kunnen we dinsdag weer aan het werk', besluit Havinga.